Прибыль компании, построившей «курганский Хогвартс», резко сократилась

Прибыль ТД «Каприз» из Кургана за год сократилась на миллион рублей

15 мая 2024 в 23:47 Размер текста - 17 +

По словам авторов, в проект вложены сотни миллионов рубле Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Чистая прибыль ТД «Каприз» из Кургана в 2023 году снизилась на миллион. Эта информация отражена в финансовой отчетности на портале «СБИС». Компания прославилась строительством досугового центра в виде замка, который называют «курганским Хогвартсом». «Прибыль ТД „Каприз“ в 2023 году составила 12,2 млн рублей (-1 млн за год). Расходы снизились на 3,7 млн рублей до 200,2 млн. Доходы составили 212,4 млн рублей (-4,7 млн)», — указано на сайте. Владельцем и гендиректором ООО является предприниматель Владимир Босов. Стоимость бизнеса сейчас оценивается в 107 млн рублей. Редакция URA.RU обратилась в компанию за комментарием по теме публикации. Ответ ожидается. URA.RU уже писало, что в культурно-досуговом центре планируют разместить ресторан, супермаркет, игровую зону и кафе, где заказы будут развозить на мини-паровозе. В Кургане «Хогвартс» строят с 2012 года. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Чистая прибыль ТД «Каприз» из Кургана в 2023 году снизилась на миллион. Эта информация отражена в финансовой отчетности на портале «СБИС». Компания прославилась строительством досугового центра в виде замка, который называют «курганским Хогвартсом». «Прибыль ТД „Каприз“ в 2023 году составила 12,2 млн рублей (-1 млн за год). Расходы снизились на 3,7 млн рублей до 200,2 млн. Доходы составили 212,4 млн рублей (-4,7 млн)», — указано на сайте. Владельцем и гендиректором ООО является предприниматель Владимир Босов. Стоимость бизнеса сейчас оценивается в 107 млн рублей. Редакция URA.RU обратилась в компанию за комментарием по теме публикации. Ответ ожидается. URA.RU уже писало, что в культурно-досуговом центре планируют разместить ресторан, супермаркет, игровую зону и кафе, где заказы будут развозить на мини-паровозе. В Кургане «Хогвартс» строят с 2012 года.