Компания, построившая «курганский Хогвартс», увеличила выручку

26 февраля 2024 в 15:45 Размер текста - 17 +

Выручка фирмы «ТД «Каприз» за год выросла с 190,1 до 216,6 млн рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Компания «ТД «Каприз», построившая культурно-досуговый центр в виде замка (так называемый «курганский Хогвартс») в первом микрорайоне Заозерного, за год увеличила выручку на 26,5 миллионов рублей. Информация об этом размещена в финансовой отчетности предприятия. «ООО «Торговый дом «Каприз». Выручка компании за 2022 год: 216 611 000 рублей. В аналогичном периоде 2021 года: 190 124 000 рублей», — говорится в отчете о финансовых результатах. При этом, чистая прибыль фирмы снизилась с 16,7 до 13,1 млн рублей. Владельцем и генеральным директором компании является бизнесмен Владимир Босов. Стоимость бизнеса составляет около 110 млн рублей. Корреспондент URA.RU направил запрос предпринимателю по теме. Ответ ожидается. Строительство фабрики-замка, которую называют «курганским Хогвартсом», было начато еще в конце 2012 года и продолжается до сих пор. В культурно-досуговом центре заканчивают внутренние работы и закупают оборудование. В здании разместят ресторан, супермаркет, игровую зону, а также детское кафе, в котором заказы будут развозить на паровозике. По словам Босова, в проект были вложены сотни миллионов рублей. Ранее URA.RU писало, что фирма курганского «гусиного короля» в пять раз сократила прибыль. Компания «Дом бытовых услуг», принадлежащая семье бизнесмена Александра Махалова, за год потеряла более чем 15 млн рублей. Также сообщалось, что предприятие курганских властей, отвечающее за качество дорог, вышло из убытков. Актив, чьи акции пытаются продать на торгах, заработал более одного млн рублей. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Компания «ТД «Каприз», построившая культурно-досуговый центр в виде замка (так называемый «курганский Хогвартс») в первом микрорайоне Заозерного, за год увеличила выручку на 26,5 миллионов рублей. Информация об этом размещена в финансовой отчетности предприятия. «ООО «Торговый дом «Каприз». Выручка компании за 2022 год: 216 611 000 рублей. В аналогичном периоде 2021 года: 190 124 000 рублей», — говорится в отчете о финансовых результатах. При этом, чистая прибыль фирмы снизилась с 16,7 до 13,1 млн рублей. Владельцем и генеральным директором компании является бизнесмен Владимир Босов. Стоимость бизнеса составляет около 110 млн рублей. Корреспондент URA.RU направил запрос предпринимателю по теме. Ответ ожидается. Строительство фабрики-замка, которую называют «курганским Хогвартсом», было начато еще в конце 2012 года и продолжается до сих пор. В культурно-досуговом центре заканчивают внутренние работы и закупают оборудование. В здании разместят ресторан, супермаркет, игровую зону, а также детское кафе, в котором заказы будут развозить на паровозике. По словам Босова, в проект были вложены сотни миллионов рублей. Ранее URA.RU писало, что фирма курганского «гусиного короля» в пять раз сократила прибыль. Компания «Дом бытовых услуг», принадлежащая семье бизнесмена Александра Махалова, за год потеряла более чем 15 млн рублей. Также сообщалось, что предприятие курганских властей, отвечающее за качество дорог, вышло из убытков. Актив, чьи акции пытаются продать на торгах, заработал более одного млн рублей.