В Минобороны Британии высказались об отправке западных войск на Украину

Шаппс: Британия не считает необходимым отправку западных войск на Украину

15 мая 2024 в 23:34 Размер текста - 17 +

По словам Гранта Шаппса, Западу важно усилить уже оказываемую поддержку Фото: Simon Dawson / No 10 Downing Street новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Глава Министерства обороны Великобритании Грант Шаппс заявил, что не считает необходимым отправку военнослужащих стран Запада на Украину. По его словам, важно усилить финансовую помощь ВСУ, а не придумывать новые способы. «Я не предлагаю и не считаю вероятным, что предложу [отправку] „сапог“ на Украину. Я также не думаю, что это необходимо», — сказал Шаппс в интервью британской газете Telegraph. Он подчеркнул, что Западу необходимо убедиться в должном финансировании Киева и обученности военнослужащих ВСУ, а также в том, что они имеют доступ ко всему необходимому оборудованию. В начале мая лидер демократического меньшинства в палате представителей американского конгресса Хаким Джеффрис заявил, что Америке придется вмешаться в конфликт в случае падения Украины и привлечь свои войска. Швеция также заявила о готовности отправить войска, с условием, если страны НАТО достигнут консенсуса по данному вопросу. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что любые иностранные наемники и вооружение будут целью ВС России на Украине, передает RT. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Глава Министерства обороны Великобритании Грант Шаппс заявил, что не считает необходимым отправку военнослужащих стран Запада на Украину. По его словам, важно усилить финансовую помощь ВСУ, а не придумывать новые способы. «Я не предлагаю и не считаю вероятным, что предложу [отправку] „сапог“ на Украину. Я также не думаю, что это необходимо», — сказал Шаппс в интервью британской газете Telegraph. Он подчеркнул, что Западу необходимо убедиться в должном финансировании Киева и обученности военнослужащих ВСУ, а также в том, что они имеют доступ ко всему необходимому оборудованию. В начале мая лидер демократического меньшинства в палате представителей американского конгресса Хаким Джеффрис заявил, что Америке придется вмешаться в конфликт в случае падения Украины и привлечь свои войска. Швеция также заявила о готовности отправить войска, с условием, если страны НАТО достигнут консенсуса по данному вопросу. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что любые иностранные наемники и вооружение будут целью ВС России на Украине, передает RT.