15 мая 2024

В Минобороны Британии высказались об отправке западных войск на Украину

Шаппс: Британия не считает необходимым отправку западных войск на Украину
© Служба новостей «URA.RU»
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Грант Шэппс (Шаппс). stock,  stock, Шэппс Грант, Шаппс Грант
По словам Гранта Шаппса, Западу важно усилить уже оказываемую поддержку Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Глава Министерства обороны Великобритании Грант Шаппс заявил, что не считает необходимым отправку военнослужащих стран Запада на Украину. По его словам, важно усилить финансовую помощь ВСУ, а не придумывать новые способы.

«Я не предлагаю и не считаю вероятным, что предложу [отправку] „сапог“ на Украину. Я также не думаю, что это необходимо», — сказал Шаппс в интервью британской газете Telegraph. Он подчеркнул, что Западу необходимо убедиться в должном финансировании Киева и обученности военнослужащих ВСУ, а также в том, что они имеют доступ ко всему необходимому оборудованию.

В начале мая лидер демократического меньшинства в палате представителей американского конгресса Хаким Джеффрис заявил, что Америке придется вмешаться в конфликт в случае падения Украины и привлечь свои войска. Швеция также заявила о готовности отправить войска, с условием, если страны НАТО достигнут консенсуса по данному вопросу. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что любые иностранные наемники и вооружение будут целью ВС России на Украине, передает RT.

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Глава Министерства обороны Великобритании Грант Шаппс заявил, что не считает необходимым отправку военнослужащих стран Запада на Украину. По его словам, важно усилить финансовую помощь ВСУ, а не придумывать новые способы. «Я не предлагаю и не считаю вероятным, что предложу [отправку] „сапог“ на Украину. Я также не думаю, что это необходимо», — сказал Шаппс в интервью британской газете Telegraph. Он подчеркнул, что Западу необходимо убедиться в должном финансировании Киева и обученности военнослужащих ВСУ, а также в том, что они имеют доступ ко всему необходимому оборудованию. В начале мая лидер демократического меньшинства в палате представителей американского конгресса Хаким Джеффрис заявил, что Америке придется вмешаться в конфликт в случае падения Украины и привлечь свои войска. Швеция также заявила о готовности отправить войска, с условием, если страны НАТО достигнут консенсуса по данному вопросу. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что любые иностранные наемники и вооружение будут целью ВС России на Украине, передает RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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