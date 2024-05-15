В Минобороны Британии высказались об отправке западных войск на Украину

Глава Министерства обороны Великобритании Грант Шаппс заявил, что не считает необходимым отправку военнослужащих стран Запада на Украину. По его словам, важно усилить финансовую помощь ВСУ, а не придумывать новые способы.
«Я не предлагаю и не считаю вероятным, что предложу [отправку] „сапог“ на Украину. Я также не думаю, что это необходимо», — сказал Шаппс в интервью британской газете Telegraph. Он подчеркнул, что Западу необходимо убедиться в должном финансировании Киева и обученности военнослужащих ВСУ, а также в том, что они имеют доступ ко всему необходимому оборудованию.
В начале мая лидер демократического меньшинства в палате представителей американского конгресса Хаким Джеффрис заявил, что Америке придется вмешаться в конфликт в случае падения Украины и привлечь свои войска. Швеция также заявила о готовности отправить войска, с условием, если страны НАТО достигнут консенсуса по данному вопросу. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что любые иностранные наемники и вооружение будут целью ВС России на Украине, передает RT.
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Глава Министерства обороны Великобритании Грант Шаппс заявил, что не считает необходимым отправку военнослужащих стран Запада на Украину. По его словам, важно усилить финансовую помощь ВСУ, а не придумывать новые способы. «Я не предлагаю и не считаю вероятным, что предложу [отправку] „сапог“ на Украину. Я также не думаю, что это необходимо», — сказал Шаппс в интервью британской газете Telegraph. Он подчеркнул, что Западу необходимо убедиться в должном финансировании Киева и обученности военнослужащих ВСУ, а также в том, что они имеют доступ ко всему необходимому оборудованию. В начале мая лидер демократического меньшинства в палате представителей американского конгресса Хаким Джеффрис заявил, что Америке придется вмешаться в конфликт в случае падения Украины и привлечь свои войска. Швеция также заявила о готовности отправить войска, с условием, если страны НАТО достигнут консенсуса по данному вопросу. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что любые иностранные наемники и вооружение будут целью ВС России на Украине, передает RT.