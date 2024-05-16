Названа точная сумма взятки топ-менеджера госкорпорации «Росатом»

Арестованный за взятки директор по капитальным вложениям, государственному строительному надзору и государственной экспертизе «Росатома» Геннадий Сахаров по версии следствия получил от второго обвиняемого по уголовному делу — руководителя АО «Оргэнергострой» Элгуджи Кокосадзе около 23 миллионов рублей в течение трех лет. Об этом сообщили источники в правоохранительных органах.
«Вплоть до ареста в марте 2024 года Геннадий Сахаров успел получить от Элгуджи Кокосадзе около 23 млн руб. При этом сам топ-менеджер «Росатома» факт получения денег не отрицает, но утверждает, что это было вознаграждение за оказываемые им консультационные услуги, никак не связанные с его работой в госкорпорации», — рассказал источник газеты «Коммерсант».
Кокосадзе также свою вину не признает. По словам его адвоката, деньги Сахаров получил как президент Ассоциации организаций строительного комплекса атомной отрасли, которая оказывала «консультационные» услуги «Росатому», например, при строительстве инновационного научно-технологического центра МГУ «Воробьевы горы».
Сахаров обвиняется по части 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). Московский суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу до 26 мая 2024 года, передает RT.
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