Арестованный во Владивостоке сержант США признал вину

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Сержанта обвиняют в краже и хулиганстве
Сержанта обвиняют в краже и хулиганстве Фото:

Американский сержант Гордон Блэк, арестованный во Владивостоке, признал вину в краже. Подозреваемый сотрудничает со следствием. Об этом сообщили в правоохранительных органах. 

"Обвиняемый вину признал и сотрудничает со следствием. Происходит это на английском языке через переводчика", — сообщили ТАСС в силовых структурах. 

Блэк обвиняется в краже со значительным ущербом. По данным управления МВД по Приморскому краю, сержант сухопутных войск США был расквартирован в Республике Корея. После военный поехал во Владивосток, чтобы навестить россиянку, с которой у Блэка были романические отношения. 

О задержании американца стало известно 6 мая. Его арестовали до 2 июля, мужчину обвиняют в краже и хулиганстве. Американскому военному грозит до пяти лет колонии.

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Американский сержант Гордон Блэк, арестованный во Владивостоке, признал вину в краже. Подозреваемый сотрудничает со следствием. Об этом сообщили в правоохранительных органах.  "Обвиняемый вину признал и сотрудничает со следствием. Происходит это на английском языке через переводчика", — сообщили ТАСС в силовых структурах.  Блэк обвиняется в краже со значительным ущербом. По данным управления МВД по Приморскому краю, сержант сухопутных войск США был расквартирован в Республике Корея. После военный поехал во Владивосток, чтобы навестить россиянку, с которой у Блэка были романические отношения.  О задержании американца стало известно 6 мая. Его арестовали до 2 июля, мужчину обвиняют в краже и хулиганстве. Американскому военному грозит до пяти лет колонии.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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