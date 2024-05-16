Арестованный во Владивостоке сержант США признал вину

Американский сержант Гордон Блэк, арестованный во Владивостоке, признал вину в краже. Подозреваемый сотрудничает со следствием. Об этом сообщили в правоохранительных органах.
"Обвиняемый вину признал и сотрудничает со следствием. Происходит это на английском языке через переводчика", — сообщили ТАСС в силовых структурах.
Блэк обвиняется в краже со значительным ущербом. По данным управления МВД по Приморскому краю, сержант сухопутных войск США был расквартирован в Республике Корея. После военный поехал во Владивосток, чтобы навестить россиянку, с которой у Блэка были романические отношения.
О задержании американца стало известно 6 мая. Его арестовали до 2 июля, мужчину обвиняют в краже и хулиганстве. Американскому военному грозит до пяти лет колонии.
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