Шоссе Тюнина в Кургане открыли для движения, но есть нюанс

На шоссе Тюнина в Кургане открыли движение для почти всех видов транспорта. Подробностями поделились специалисты городского ОГИБДД УМВД России.
«На шоссе Тюнина открыто движение для всех видов транспорта. Ограничение все еще распространяется на малолитражные машины (Ока, Matiz), грузовой и общественный транспорт», — написано в telegram-канале ведомства.
Со стороны Кетово в сторону города по одной полосе движение будет открыто с 07:00 до 16:00. В другую строну — с 16:00 до 22:00.
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На шоссе Тюнина в Кургане открыли движение для почти всех видов транспорта. Подробностями поделились специалисты городского ОГИБДД УМВД России. «На шоссе Тюнина открыто движение для всех видов транспорта. Ограничение все еще распространяется на малолитражные машины (Ока, Matiz), грузовой и общественный транспорт», — написано в telegram-канале ведомства. Со стороны Кетово в сторону города по одной полосе движение будет открыто с 07:00 до 16:00. В другую строну — с 16:00 до 22:00. Ранее на шоссе водители выстроились в километровую пробку в ожидании открытия движения по полосам. Избавляющуюся от воды дорогу в Кургане местные жители пересекают на лошадях и автобусах.