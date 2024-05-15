В Сургуте рекордными темпами дорожают земельные участки

16 мая 2024 в 08:48 Размер текста - 17 +

Строительство дома дешевле покупки квартиры в два раза Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Сургуте за год в два раза увеличилась цена на земельные участки. Риелторы в беседе с журналистом URA.RU объяснили причину ажиотажного спроса отменой льготной ипотеки. Сургутянам стало сложнее и дороже покупать квартиры, и они решаются на более дешевое строительство или покупку уже готового дома в близлежащих дачных кооперативах. «Сейчас на загородку спрос идет активно, на строительство, в частности, покупку участков. На новостройки спрос просел, поскольку госпрограмма заканчивается в конце июня. На вторичку также просел спрос и продолжает падать, а вот участки пользуются спросом», — сообщил риелтор Антон Артамонов. Значительный вклад в строительство вносят приезжие. Однокомнатная квартира в Сургуте стоит от пяти миллионов рублей. Строительство дома обойдется в два раза дешевле. «Построить дом можно за 2-3 миллиона, и это цена с участком. Строительство займет примерно полгода. На это время проще снять квартиру. Это порядка 250 тысяч рублей. И даже при этих затратах дом обходится дешевле. Все, что стояло и не продавалось годами, сейчас разбирают. При этом участки, стоившие по 200 тысяч рублей, продают по полмиллиона и выше», — рассказала риелтор Елена Тюлейкина. Риелторы отмечают, что участки под строительство берут чаще в поселках, куда обещают протянуть газ. Цены на участки с газом начинаются от 1,5 млн рублей. «Конечно, люди хотят там, где газ. Это Снежный поселок, например. Но такие участки берут нечасто, они стоят как квартира. Но и обычные участки, уже не дешевые, тоже стали стоить дорого», — сообщила риелтор Альбина Вазиева. Специалисты в сфере недвижимости уверены, что спрос на строительство загородных домов будет наблюдаться и дальше. В июне подойдет к завершению очередная госпрограмма, которой активно пользуются жители. «В июне будет падение, я так понимаю, на новостройки из-за того, что госпрограмма завершится. Ну да, спрос снизится, и часть спроса уйдет из-за госпрограммы», — сообщил Артамонов. Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО взлетели цены на землю. В Нижневартовске с начала года рост составил 70 процентов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Сургуте за год в два раза увеличилась цена на земельные участки. Риелторы в беседе с журналистом URA.RU объяснили причину ажиотажного спроса отменой льготной ипотеки. Сургутянам стало сложнее и дороже покупать квартиры, и они решаются на более дешевое строительство или покупку уже готового дома в близлежащих дачных кооперативах. «Сейчас на загородку спрос идет активно, на строительство, в частности, покупку участков. На новостройки спрос просел, поскольку госпрограмма заканчивается в конце июня. На вторичку также просел спрос и продолжает падать, а вот участки пользуются спросом», — сообщил риелтор Антон Артамонов. Значительный вклад в строительство вносят приезжие. Однокомнатная квартира в Сургуте стоит от пяти миллионов рублей. Строительство дома обойдется в два раза дешевле. «Построить дом можно за 2-3 миллиона, и это цена с участком. Строительство займет примерно полгода. На это время проще снять квартиру. Это порядка 250 тысяч рублей. И даже при этих затратах дом обходится дешевле. Все, что стояло и не продавалось годами, сейчас разбирают. При этом участки, стоившие по 200 тысяч рублей, продают по полмиллиона и выше», — рассказала риелтор Елена Тюлейкина. Риелторы отмечают, что участки под строительство берут чаще в поселках, куда обещают протянуть газ. Цены на участки с газом начинаются от 1,5 млн рублей. «Конечно, люди хотят там, где газ. Это Снежный поселок, например. Но такие участки берут нечасто, они стоят как квартира. Но и обычные участки, уже не дешевые, тоже стали стоить дорого», — сообщила риелтор Альбина Вазиева. Специалисты в сфере недвижимости уверены, что спрос на строительство загородных домов будет наблюдаться и дальше. В июне подойдет к завершению очередная госпрограмма, которой активно пользуются жители. «В июне будет падение, я так понимаю, на новостройки из-за того, что госпрограмма завершится. Ну да, спрос снизится, и часть спроса уйдет из-за госпрограммы», — сообщил Артамонов. Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО взлетели цены на землю. В Нижневартовске с начала года рост составил 70 процентов.