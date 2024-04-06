В ХМАО взлетели цены на землю

Restate: в ХМАО стоимость земельных участков выросла на 60-70%

07 апреля 2024 в 11:03 Размер текста - 17 +

В ХМАО растут цены на землю и на загородные дома, передают аналитики Restate Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Ханты-Мансийском автономном округе с начала 2024 года подскочили цены на земельные участки. Так, в Нижневартовске на начало апреля рост стоимости составил 70%. «Средняя стоимость сотки земли в Нижневартовске на 4 апреля 2024 года составляет 666 654 рубля. На конец декабря 2023 года цена была равна — 391 809 рублей», — следует из данных аналитики сервиса Restate. В Сургуте также отмечается рост стоимости земли. На конец января цена за сотку дошла до 468 тысяч рублей — рост на 60% в сравнении с декабрем 2023 года. Цены на дачи и коттеджи в округе также растут. В начале апреля средняя цена на загородную недвижимости в Сургуте выросла почти на 11%, а в Нижневартовске — на 8%. Средняя стоимость объектов загородной недвижимости в ХМАО в феврале текущего года зафиксирована на уровне 2,9 миллиона рублей. В начале марта этот показатель достиг пяти миллионов рублей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Ханты-Мансийском автономном округе с начала 2024 года подскочили цены на земельные участки. Так, в Нижневартовске на начало апреля рост стоимости составил 70%. «Средняя стоимость сотки земли в Нижневартовске на 4 апреля 2024 года составляет 666 654 рубля. На конец декабря 2023 года цена была равна — 391 809 рублей», — следует из данных аналитики сервиса Restate. В Сургуте также отмечается рост стоимости земли. На конец января цена за сотку дошла до 468 тысяч рублей — рост на 60% в сравнении с декабрем 2023 года. Цены на дачи и коттеджи в округе также растут. В начале апреля средняя цена на загородную недвижимости в Сургуте выросла почти на 11%, а в Нижневартовске — на 8%. Средняя стоимость объектов загородной недвижимости в ХМАО в феврале текущего года зафиксирована на уровне 2,9 миллиона рублей. В начале марта этот показатель достиг пяти миллионов рублей.