Предприятия «Макфы» начали передавать в собственность государства. Скрин

16 мая 2024 в 09:26 Размер текста - 17 +

Решение Центрального райсуда Челябинска начали исполнять уже через неделю Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Генпрокуратура возвращает государству активы холдинга «Макфа» Началась передача государству активов семей экс-губернатора Михаила Юревича и экс-депутата Госдумы Вадима Белоусова. На Росимущество перерегистрированы порядка 20 компаний, действующих в Челябинской, Свердловской, Курганской областях и других субъектах РФ. Это следует из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ). Так, переоформлены на государство «Новая планета», «Проспект», «Управляющая компания «Агромакфа», «Мишкинский КХП», «Отельстрой», «Темп Автотех», «Арктика-Сервис» (ранее принадлежала сыну Юревича) и другие. 28 марта Генпрокуратура РФ подала иск в Центральный райсуд Челябинска о передаче в пользу государства всех активов «Макфа». В тот же день на активы был наложен арест. Как считают в Генпрокуратуре, бизнес связанный с «Макфой» имеет коррупционное происхождение. Два основателя холдинга, экс-губернатор Михаил Юревич и бывший депутат Госдумы Вадим Белоусов обвиняются в получении взяток и находятся в розыске. 8 мая суд удовлетворил требования Генпрокуратуры, 34 актива перешли в собственность государства. Сразу после заседания адвокаты «Макфы» и Юревича заявили, что будут оспаривать решение суда. Скрин: сайт сервиса СБИС Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Началась передача государству активов семей экс-губернатора Михаила Юревича и экс-депутата Госдумы Вадима Белоусова. На Росимущество перерегистрированы порядка 20 компаний, действующих в Челябинской, Свердловской, Курганской областях и других субъектах РФ. Это следует из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ). Так, переоформлены на государство «Новая планета», «Проспект», «Управляющая компания «Агромакфа», «Мишкинский КХП», «Отельстрой», «Темп Автотех», «Арктика-Сервис» (ранее принадлежала сыну Юревича) и другие. 28 марта Генпрокуратура РФ подала иск в Центральный райсуд Челябинска о передаче в пользу государства всех активов «Макфа». В тот же день на активы был наложен арест. Как считают в Генпрокуратуре, бизнес связанный с «Макфой» имеет коррупционное происхождение. Два основателя холдинга, экс-губернатор Михаил Юревич и бывший депутат Госдумы Вадим Белоусов обвиняются в получении взяток и находятся в розыске. 8 мая суд удовлетворил требования Генпрокуратуры, 34 актива перешли в собственность государства. Сразу после заседания адвокаты «Макфы» и Юревича заявили, что будут оспаривать решение суда.