Предприятия «Макфы» начали передавать в собственность государства. Скрин

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Суд о национализации холдинга «Макфа». Челябинск, макфа суд
Решение Центрального райсуда Челябинска начали исполнять уже через неделю Фото:
новость из сюжета
Генпрокуратура возвращает государству активы холдинга «Макфа»

Началась передача государству активов семей экс-губернатора Михаила Юревича и экс-депутата Госдумы Вадима Белоусова. На Росимущество перерегистрированы порядка 20 компаний, действующих в Челябинской, Свердловской, Курганской областях и других субъектах РФ. Это следует из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ).

Так, переоформлены на государство «Новая планета», «Проспект», «Управляющая компания «Агромакфа», «Мишкинский КХП», «Отельстрой», «Темп Автотех», «Арктика-Сервис» (ранее принадлежала сыну Юревича) и другие.

28 марта Генпрокуратура РФ подала иск в Центральный райсуд Челябинска о передаче в пользу государства всех активов «Макфа». В тот же день на активы был наложен арест. Как считают в Генпрокуратуре, бизнес связанный с «Макфой» имеет коррупционное происхождение. Два основателя холдинга, экс-губернатор Михаил Юревич и бывший депутат Госдумы Вадим Белоусов обвиняются в получении взяток и находятся в розыске. 8 мая суд удовлетворил требования Генпрокуратуры, 34 актива перешли в собственность государства. Сразу после заседания адвокаты «Макфы» и Юревича заявили, что будут оспаривать решение суда.

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Началась передача государству активов семей экс-губернатора Михаила Юревича и экс-депутата Госдумы Вадима Белоусова. На Росимущество перерегистрированы порядка 20 компаний, действующих в Челябинской, Свердловской, Курганской областях и других субъектах РФ. Это следует из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ). Так, переоформлены на государство «Новая планета», «Проспект», «Управляющая компания «Агромакфа», «Мишкинский КХП», «Отельстрой», «Темп Автотех», «Арктика-Сервис» (ранее принадлежала сыну Юревича) и другие. 28 марта Генпрокуратура РФ подала иск в Центральный райсуд Челябинска о передаче в пользу государства всех активов «Макфа». В тот же день на активы был наложен арест. Как считают в Генпрокуратуре, бизнес связанный с «Макфой» имеет коррупционное происхождение. Два основателя холдинга, экс-губернатор Михаил Юревич и бывший депутат Госдумы Вадим Белоусов обвиняются в получении взяток и находятся в розыске. 8 мая суд удовлетворил требования Генпрокуратуры, 34 актива перешли в собственность государства. Сразу после заседания адвокаты «Макфы» и Юревича заявили, что будут оспаривать решение суда.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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