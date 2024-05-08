Какие активы получит государство после национализации «Макфы»

Суд национализировал десятки предприятий холдинга экс-губернатора Юревича

08 мая 2024 в 18:48 Размер текста - 17 +

Молниеносно закончившийся в Челябинске спор о принадлежности «Макфы» продолжится в вышестоящих инстанциях Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Генпрокуратура возвращает государству активы холдинга «Макфа» Центральный районный суд Челябинска 8 мая удовлетворил ходатайства Генпрокуратуры РФ об изъятии в пользу государства 34 активов холдинга «Макфа», основаннного экс-губернатором Михаилом Юревичем. Часть активов находится в Челябинской области, часть — в Курганской и Свердловской областях, а также в других регионах РФ. Что именно получило государство, разбирались корреспонденты URA.RU. Хлеб, макароны и крупы Государство отошел «Первый хлебокомбинат», один из ключевых активов Юревича и его делового партнера, экс-депутата Вадима Белоусова. Именно с него и началось строительство бизнес-империи. Комбинат находится на улице Третьего Интернационала в Челябинске и много лет исправно снабжает своей продукцией областной центр. Новость по теме Экс-губернатор Юревич обжалует решение суда о передаче «Макфы» государству. Видео Национализирован главный актив — АО «Макфа». Само предприятие, где производят макароны и крупы находится в поселке Рощино Сосновского района. Юридический «Макфа» находится в Москве, а собственником является компания «СУЛА ГРАНТИ ЛТД», зарегистрированная на Кипре. Эта же компания владеет почти всеми активами «Макфы». В самое ближайшее время Росимущество станет собственником хлебокомбината «Смак», расположенного в Екатеринбурге, «Мишкинского комбината хлебопродуктов» (Мишкино, Курганская область) и «Каланчакского комбината хлебопродуктов» (Херсонская область). Всеми эти активами управляли «УК „Макфа“» и «УК „Агромакфа“». Теперь эти УК тоже стала государственными. Недвижимость и газ Государство стало собственником целого ряда фирм, управляющих недвижимостью в Челябинске. Это «Проспект», «Универсальный магазин „Школьник“», «Отельстрой», «Новая планета». «Арком», «Арктика-Сервис», «Родник», «Содействие», «Экспресс-Карго», «Эмитент Консалтинг». В их управлении находились такие ТРК в Челябинске как «Алмаз», «Родник», «Киномакс». Все они стали государственными. Также больше не принадлежат семьям Юревича и Белоусова бывший магазин «Школьник» в центре Челябинска, где сейчас находится гипермаркет «Золотое яблоко», гипермаркет «Проспект», расположенный на перекрестке проспекта Ленина и улицы Энтузиастов и отель Radisson Blu на улице Труда. Отошло государству и ОАО «Челябинскоблгаз». Совладельцем трех компаний был сын Михаила Юревича Александр. Ему принадлежали доли в фирмах «Школьник», «Арктика-сервис» и «Новая планета». Медиа Национализирован ИК «Медиа-Центр». В него входят «31 телеканал», сайт «31тв.ру,» радио «DFM-Челябинск» и «Спутник-Челябинск». Самым значимым является «31 телеканал», вещающий в Челябинске. Иск Генпрокуратуры о взыскании акций предприятий «Макфы» в пользу государства поступил в Центральный районный суд Челябинска 28 марта. По мнению ведомства, бизнес имеет коррупционное происхождение, поскольку его владельцы занимались им, будучи представителями органов государственной власти. В ходе дальнейшего разбирательства адвокаты холдинга сообщили, что экс-владельцы компании готовы выкупить у государства ее активы, а также ежегодно жертвовать 1 млрд рублей на нужды СВО. Однако 8 мая иск был полностью удовлетворен. Адвокаты Юревича, покинув зал заседаний, заявили, что решение будет обжаловано в вышестоящих инстанциях, поскольку принято со множеством нарушений. Судя по тому, что соответствующий пресс-релиз от имени семьи Юревичей был уже готов и тут же предоставлен СМИ, юристы заранее были готовы к исходу заседания. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Центральный районный суд Челябинска 8 мая удовлетворил ходатайства Генпрокуратуры РФ об изъятии в пользу государства 34 активов холдинга «Макфа», основаннного экс-губернатором Михаилом Юревичем. Часть активов находится в Челябинской области, часть — в Курганской и Свердловской областях, а также в других регионах РФ. Что именно получило государство, разбирались корреспонденты URA.RU. Хлеб, макароны и крупы Государство отошел «Первый хлебокомбинат», один из ключевых активов Юревича и его делового партнера, экс-депутата Вадима Белоусова. Именно с него и началось строительство бизнес-империи. Комбинат находится на улице Третьего Интернационала в Челябинске и много лет исправно снабжает своей продукцией областной центр. Национализирован главный актив — АО «Макфа». Само предприятие, где производят макароны и крупы находится в поселке Рощино Сосновского района. Юридический «Макфа» находится в Москве, а собственником является компания «СУЛА ГРАНТИ ЛТД», зарегистрированная на Кипре. Эта же компания владеет почти всеми активами «Макфы». В самое ближайшее время Росимущество станет собственником хлебокомбината «Смак», расположенного в Екатеринбурге, «Мишкинского комбината хлебопродуктов» (Мишкино, Курганская область) и «Каланчакского комбината хлебопродуктов» (Херсонская область). Всеми эти активами управляли «УК „Макфа“» и «УК „Агромакфа“». Теперь эти УК тоже стала государственными. Недвижимость и газ Государство стало собственником целого ряда фирм, управляющих недвижимостью в Челябинске. Это «Проспект», «Универсальный магазин „Школьник“», «Отельстрой», «Новая планета». «Арком», «Арктика-Сервис», «Родник», «Содействие», «Экспресс-Карго», «Эмитент Консалтинг». В их управлении находились такие ТРК в Челябинске как «Алмаз», «Родник», «Киномакс». Все они стали государственными. Также больше не принадлежат семьям Юревича и Белоусова бывший магазин «Школьник» в центре Челябинска, где сейчас находится гипермаркет «Золотое яблоко», гипермаркет «Проспект», расположенный на перекрестке проспекта Ленина и улицы Энтузиастов и отель Radisson Blu на улице Труда. Отошло государству и ОАО «Челябинскоблгаз». Совладельцем трех компаний был сын Михаила Юревича Александр. Ему принадлежали доли в фирмах «Школьник», «Арктика-сервис» и «Новая планета». Медиа Национализирован ИК «Медиа-Центр». В него входят «31 телеканал», сайт «31тв.ру,» радио «DFM-Челябинск» и «Спутник-Челябинск». Самым значимым является «31 телеканал», вещающий в Челябинске. Иск Генпрокуратуры о взыскании акций предприятий «Макфы» в пользу государства поступил в Центральный районный суд Челябинска 28 марта. По мнению ведомства, бизнес имеет коррупционное происхождение, поскольку его владельцы занимались им, будучи представителями органов государственной власти. В ходе дальнейшего разбирательства адвокаты холдинга сообщили, что экс-владельцы компании готовы выкупить у государства ее активы, а также ежегодно жертвовать 1 млрд рублей на нужды СВО. Однако 8 мая иск был полностью удовлетворен. Адвокаты Юревича, покинув зал заседаний, заявили, что решение будет обжаловано в вышестоящих инстанциях, поскольку принято со множеством нарушений. Судя по тому, что соответствующий пресс-релиз от имени семьи Юревичей был уже готов и тут же предоставлен СМИ, юристы заранее были готовы к исходу заседания.