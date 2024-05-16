Путин: у РФ и Китая около 80 инвестиционных проектов

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Заключительная пресс-конференция президента России Владимира Путина по окончанию визита в Китай. Пекин, КНР, путин владимир, топ
Путин с делегацией прилетел в Пекин 16 мая Фото:

Между Россией и Китаем растет товарооборот, сформирован портфель из 80 крупных инвестиционных проектов. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин во время поездки в Китай и встречи с главой КНР Си Цзиньпином.

«Товарооборот между Россией и Китаем увеличивается хорошими темпами. Сформирован весомый портфель из 80 крупных инвестиционных проектов в самых различных областях», — сказал Путин на встрече, трансляцию которой вел телеканал «Россия 24». Президент подчеркнул, что отношениям Москвы и Пекина не мешают «действия третьих стран», которые пытают сдержать развитие. Также Путин сообщил, что 90% платежей между Россией и Китаем осуществляются в рублях и юанях.

Поездка в Китай стала первым зарубежным визитом Путина после инаугурации. URA.RU рассказывало, как Пекин подготовился к приезду.

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Между Россией и Китаем растет товарооборот, сформирован портфель из 80 крупных инвестиционных проектов. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин во время поездки в Китай и встречи с главой КНР Си Цзиньпином. «Товарооборот между Россией и Китаем увеличивается хорошими темпами. Сформирован весомый портфель из 80 крупных инвестиционных проектов в самых различных областях», — сказал Путин на встрече, трансляцию которой вел телеканал «Россия 24». Президент подчеркнул, что отношениям Москвы и Пекина не мешают «действия третьих стран», которые пытают сдержать развитие. Также Путин сообщил, что 90% платежей между Россией и Китаем осуществляются в рублях и юанях. Поездка в Китай стала первым зарубежным визитом Путина после инаугурации. URA.RU рассказывало, как Пекин подготовился к приезду.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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