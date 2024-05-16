Путин: у РФ и Китая около 80 инвестиционных проектов

16 мая 2024 в 10:21 Размер текста - 17 +

Путин с делегацией прилетел в Пекин 16 мая Фото: Владимир Андреев © URA.RU Между Россией и Китаем растет товарооборот, сформирован портфель из 80 крупных инвестиционных проектов. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин во время поездки в Китай и встречи с главой КНР Си Цзиньпином. «Товарооборот между Россией и Китаем увеличивается хорошими темпами. Сформирован весомый портфель из 80 крупных инвестиционных проектов в самых различных областях», — сказал Путин на встрече, трансляцию которой вел телеканал «Россия 24». Президент подчеркнул, что отношениям Москвы и Пекина не мешают «действия третьих стран», которые пытают сдержать развитие. Также Путин сообщил, что 90% платежей между Россией и Китаем осуществляются в рублях и юанях. Поездка в Китай стала первым зарубежным визитом Путина после инаугурации. URA.RU рассказывало, как Пекин подготовился к приезду. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Между Россией и Китаем растет товарооборот, сформирован портфель из 80 крупных инвестиционных проектов. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин во время поездки в Китай и встречи с главой КНР Си Цзиньпином. «Товарооборот между Россией и Китаем увеличивается хорошими темпами. Сформирован весомый портфель из 80 крупных инвестиционных проектов в самых различных областях», — сказал Путин на встрече, трансляцию которой вел телеканал «Россия 24». Президент подчеркнул, что отношениям Москвы и Пекина не мешают «действия третьих стран», которые пытают сдержать развитие. Также Путин сообщил, что 90% платежей между Россией и Китаем осуществляются в рублях и юанях. Поездка в Китай стала первым зарубежным визитом Путина после инаугурации. URA.RU рассказывало, как Пекин подготовился к приезду.