Челябинский губернатор Текслер улетел в Китай вместе с Путиным

Ближайшие дни Алексей Текслер проведет в Китайской народной республике Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер находится в Китае в составе правительственной делегации РФ, которую возглавляет президент Владимир Путин. Эту информацию подтвердили URA.RU 16 мая в пресс-службе главы региона.

«В рамках государственного визита президента России в КНР проходит Российско-Китайская деловая выставка ЭКСПО. В ходе форума состоялась встреча Алексея Текслера с губернатором провинции Хэйлунцзян Лян Хуэйлин и руководством провинции», — пояснили в пресс-службе. Представителям китайского бизнеса Текслер предложил рассмотреть возможность локализации производств на территории Челябинской области

«Особый интерес у нас к локализации производств электронных компонентов, так как в регионе есть все необходимое для этого. В регионе добывают медь, кварц, графит, располагаются крупнейшие металлургические производства, имеются высококвалифицированные специалисты. Также мы заинтересованы в локализации производств автомобилей, спецтехники, станков, комплектующих, включая сельскохозяйственную технику и оборудование для пищевой промышленности. Готовы предоставить различный спектр преференций и возможности для работы на российском рынке», — цитирует главу региона его пресс-служба.

Путин прилетел в Пекин с первым после переизбрания зарубежным визитом. В КНР он проведет рабочие встречи с 16 по 17 мая. URA.RU рассказывало о том, как в Китае подготовились к визиту российского президента — в фоторепортаже. Ранее Си Цзиньпин высоко оценил уровень двусторонних отношений с Россией на встрече с Путиным. Он назвал их эталоном для межгосударственного сотрудничества.

Фото: пресс-служба правительства Челябинской области

Фото: пресс-служба правительства Челябинской области

Фото: пресс-служба правительства Челябинской области