Цзиньпин назвал эталоном отношения России и Китая

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Си Цзиньпин заявил, что отношения между РФ и КНР являются образцом для крупных держав
Си Цзиньпин заявил, что отношения между РФ и КНР являются образцом для крупных держав Фото:

Глава КНР Си Цзиньпин высоко оценил уровень двусторонних отношений с Россией на встрече с лидером государства Владимиром Путиным. Он назвал их эталоном для межгосударственного сотрудничества.

"За минувшие три четверти века китайско-российские отношения закалились в тяжелых условиях, выдержали испытания переменчивой международной ситуации. Они стали эталоном отношений между крупными державами и соседними странами", — заявил Цзиньпин, слова передает РИА Новости. Он отметил, что Китай хочет всегда оставаться с РФ добрыми соседями, надежными друзьями и партнерами. 

Ранее старший научный сотрудник китайского аналитического центра "Тайхэ" Ван Цзайбан заявил, что президент России Владимир Путин в ходе визита в Китай может провести обсуждения с китайским руководством, касающиеся будущего мировой ситуации. Российский лидер прилетел в Пекин вечером 15 мая. Поездка продлится два дня, она стала первым зарубежным выездом российского лидера после вступления в должность президента.

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Глава КНР Си Цзиньпин высоко оценил уровень двусторонних отношений с Россией на встрече с лидером государства Владимиром Путиным. Он назвал их эталоном для межгосударственного сотрудничества. "За минувшие три четверти века китайско-российские отношения закалились в тяжелых условиях, выдержали испытания переменчивой международной ситуации. Они стали эталоном отношений между крупными державами и соседними странами", — заявил  Цзиньпин, слова передает РИА Новости. Он отметил, что Китай хочет всегда оставаться с РФ добрыми соседями, надежными друзьями и партнерами.  Ранее старший научный сотрудник китайского аналитического центра "Тайхэ" Ван Цзайбан заявил, что президент России Владимир Путин в ходе визита в Китай может провести обсуждения с китайским руководством, касающиеся будущего мировой ситуации. Российский лидер прилетел в Пекин вечером 15 мая. Поездка продлится два дня, она стала первым зарубежным выездом российского лидера после вступления в должность президента.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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