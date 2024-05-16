Цзиньпин назвал эталоном отношения России и Китая

Глава КНР Си Цзиньпин высоко оценил уровень двусторонних отношений с Россией на встрече с лидером государства Владимиром Путиным. Он назвал их эталоном для межгосударственного сотрудничества.
"За минувшие три четверти века китайско-российские отношения закалились в тяжелых условиях, выдержали испытания переменчивой международной ситуации. Они стали эталоном отношений между крупными державами и соседними странами", — заявил Цзиньпин, слова передает РИА Новости. Он отметил, что Китай хочет всегда оставаться с РФ добрыми соседями, надежными друзьями и партнерами.
Ранее старший научный сотрудник китайского аналитического центра "Тайхэ" Ван Цзайбан заявил, что президент России Владимир Путин в ходе визита в Китай может провести обсуждения с китайским руководством, касающиеся будущего мировой ситуации. Российский лидер прилетел в Пекин вечером 15 мая. Поездка продлится два дня, она стала первым зарубежным выездом российского лидера после вступления в должность президента.
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