В Тюменской области прощаются с потомственным военным и участником СВО

16 мая 2024 в 11:26 Размер текста - 17 +

Прощание с бойцом Станиславом Пермяковым проходит в Ялуторовске Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Ялуторовске (Тюменская область) 16 мая пройдут похороны участника СВО Станислава Пермякова. Как сообщает пресс-служба городской администрации, Станислав Пермяков был из семьи военных. «В сентябре 2023 года Станислав Алексеевич подписал контракт на военную службу. Он пошел по стопам отца, который был военным. Нашего земляка направили в зону специальной военной операции для выполнения боевых задач. 24.03.2024 г. он героически погиб. Награжден Орденом Мужества (посмертно)», — указано в сообщении. У Станислава остались жена и трое детей. В Ялуторовске он работал мастером по ремонту бытовой техники. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Ялуторовске (Тюменская область) 16 мая пройдут похороны участника СВО Станислава Пермякова. Как сообщает пресс-служба городской администрации, Станислав Пермяков был из семьи военных. «В сентябре 2023 года Станислав Алексеевич подписал контракт на военную службу. Он пошел по стопам отца, который был военным. Нашего земляка направили в зону специальной военной операции для выполнения боевых задач. 24.03.2024 г. он героически погиб. Награжден Орденом Мужества (посмертно)», — указано в сообщении. У Станислава остались жена и трое детей. В Ялуторовске он работал мастером по ремонту бытовой техники.