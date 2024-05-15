Чиновники мэрии Кургана ждут нового директора департамента городского хозяйства. Инсайд

В Кургане назначат нового директора департамента городского хозяйства

16 мая 2024 в 12:56 Размер текста - 17 +

На пост директора департамента РГХ мэрии назначат чиновника Дениса Давыдова Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Смена руководства в мэрии Кургана В Кургане 17 мая появится новый директор департамента развития городского хозяйства администрации города. Им станет руководитель компании мэрии МКУ «Управление дорожного хозяйства и благоустройства» Денис Давыдов. Об этом корреспонденту URA.RU сообщают источники, связанные с местными властями. «На пост директора департамента РГХ назначат чиновника из компании мэрии „Управление дорожного хозяйства и благоустройства“ Давыдова. Завтра, 17 мая, будет его первый рабочий день в этом статусе», — сообщают источники. На данный момент обязанности директора исполняет замдиректора департамента Сергей Герасименко, но инсайдеры отмечают, что он не хочет занимать должность главы ДРГХ. Корреспондент URA.RU направил запрос для уточнения информации по теме в пресс-службу мэрии Кургана. На момент публикации новости ответ не поступил. Продолжительное отсутствие руководителя департамента связано с тем, что бывший замглавы города, директор ДРГХ Андрей Плешков был уволен с должности в феврале 2024 года. Политические источники URA.RU сообщали, что причиной такого решения могла стать критика со стороны губернатора региона Шумкова из-за некачественной уборки снега в городе. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Кургане 17 мая появится новый директор департамента развития городского хозяйства администрации города. Им станет руководитель компании мэрии МКУ «Управление дорожного хозяйства и благоустройства» Денис Давыдов. Об этом корреспонденту URA.RU сообщают источники, связанные с местными властями. «На пост директора департамента РГХ назначат чиновника из компании мэрии „Управление дорожного хозяйства и благоустройства“ Давыдова. Завтра, 17 мая, будет его первый рабочий день в этом статусе», — сообщают источники. На данный момент обязанности директора исполняет замдиректора департамента Сергей Герасименко, но инсайдеры отмечают, что он не хочет занимать должность главы ДРГХ. Корреспондент URA.RU направил запрос для уточнения информации по теме в пресс-службу мэрии Кургана. На момент публикации новости ответ не поступил. Продолжительное отсутствие руководителя департамента связано с тем, что бывший замглавы города, директор ДРГХ Андрей Плешков был уволен с должности в феврале 2024 года. Политические источники URA.RU сообщали, что причиной такого решения могла стать критика со стороны губернатора региона Шумкова из-за некачественной уборки снега в городе.