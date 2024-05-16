Си Цзиньпин выразил надежду на мир на Украине и в Европе после встречи с Путиным

16 мая 2024 в 12:16 Размер текста - 17 +

Владимир Путин прибыл в Пекин 16 мая Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Китай надеется, что напряженная ситуация в Европе скоро восстановится, а украинский кризис будет урегулирован. Об этом сообщил председатель КНР Си Цзиньпин после встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. «РФ и КНР считают, что политическое улегулирование украинского кризиса является верным путем. Позиция Китая по вопросу неизменна. <…> Китай надеется на скорейшее восстановление мира и стабильности в Европе, будет продолжать играть конструктивную роль», — сказал Си Цзиньпин, передает РИА Новости. Путин с членами нового правительства РФ 16 мая прибыл в Пекин. Российская делегация проведет в Китае несколько дней. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Китай надеется, что напряженная ситуация в Европе скоро восстановится, а украинский кризис будет урегулирован. Об этом сообщил председатель КНР Си Цзиньпин после встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. «РФ и КНР считают, что политическое улегулирование украинского кризиса является верным путем. Позиция Китая по вопросу неизменна. <…> Китай надеется на скорейшее восстановление мира и стабильности в Европе, будет продолжать играть конструктивную роль», — сказал Си Цзиньпин, передает РИА Новости. Путин с членами нового правительства РФ 16 мая прибыл в Пекин. Российская делегация проведет в Китае несколько дней.