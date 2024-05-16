Си Цзиньпин выразил надежду на мир на Украине и в Европе после встречи с Путиным

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Владимир Путин прибыл в Пекин 16 мая Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Китай надеется, что напряженная ситуация в Европе скоро восстановится, а украинский кризис будет урегулирован. Об этом сообщил председатель КНР Си Цзиньпин после встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.

«РФ и КНР считают, что политическое улегулирование украинского кризиса является верным путем. Позиция Китая по вопросу неизменна. <…> Китай надеется на скорейшее восстановление мира и стабильности в Европе, будет продолжать играть конструктивную роль», — сказал Си Цзиньпин, передает РИА Новости.

Путин с членами нового правительства РФ 16 мая прибыл в Пекин. Российская делегация проведет в Китае несколько дней.

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Китай надеется, что напряженная ситуация в Европе скоро восстановится, а украинский кризис будет урегулирован. Об этом сообщил председатель КНР Си Цзиньпин после встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. «РФ и КНР считают, что политическое улегулирование украинского кризиса является верным путем. Позиция Китая по вопросу неизменна. <…> Китай надеется на скорейшее восстановление мира и стабильности в Европе, будет продолжать играть конструктивную роль», — сказал Си Цзиньпин, передает РИА Новости. Путин с членами нового правительства РФ 16 мая прибыл в Пекин. Российская делегация проведет в Китае несколько дней.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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