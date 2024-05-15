В Кургане пожарные спасли человека из горящей квартиры напротив больницы. Видео

16 мая 2024 в 12:39 Размер текста - 17 +

Сотрудники курганского МЧС России спасли человека из горящей квартиры Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Кургане очевидцы сообщают о пожаре на балконе в 5-этажном доме напротив Курганской больницы скорой медицинской помощи. Видео с места событий опубликовано в telegram-канале «Курганистан». В ГУ МЧС России по Курганской области проинформировали, что в течение 14 минут огонь был полностью потушен, а также спасен один человек. «Какой Тик-Ток, хватит снимать, вызывай пожарных», — говорят на видео очевидцы, которые заметили пожар рядом с БСМП. Также на крыше дома по соседству был замечен мужчина, наблюдающий за возгоранием. Сотрудники ГУ МЧС по Курганской области сообщили URA.RU, что сообщение о пожаре поступило 16 мая в 11:47 по улице Красина, 31. «На место незамедлительно были направлены пожарно-спасательные подразделения, а в 12:01 огонь был ликвидирован. Площадь пожара составила 6 кв. метров. С помощью маски спасаемого спасен один человек. В ликвидации пожара было задействовано 18 человек личного состава, пять единиц техники», — сообщают в ведомстве. Ранее URA.RU писало, что в Кургане загорелась баня. По данным пресс-службы ГУ МЧС России по Курганской области, пожар возник из-за курения. Для тушения огня были привлечены 12 спасателей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Кургане очевидцы сообщают о пожаре на балконе в 5-этажном доме напротив Курганской больницы скорой медицинской помощи. Видео с места событий опубликовано в telegram-канале «Курганистан». В ГУ МЧС России по Курганской области проинформировали, что в течение 14 минут огонь был полностью потушен, а также спасен один человек. «Какой Тик-Ток, хватит снимать, вызывай пожарных», — говорят на видео очевидцы, которые заметили пожар рядом с БСМП. Также на крыше дома по соседству был замечен мужчина, наблюдающий за возгоранием. Сотрудники ГУ МЧС по Курганской области сообщили URA.RU, что сообщение о пожаре поступило 16 мая в 11:47 по улице Красина, 31. «На место незамедлительно были направлены пожарно-спасательные подразделения, а в 12:01 огонь был ликвидирован. Площадь пожара составила 6 кв. метров. С помощью маски спасаемого спасен один человек. В ликвидации пожара было задействовано 18 человек личного состава, пять единиц техники», — сообщают в ведомстве. Ранее URA.RU писало, что в Кургане загорелась баня. По данным пресс-службы ГУ МЧС России по Курганской области, пожар возник из-за курения. Для тушения огня были привлечены 12 спасателей.