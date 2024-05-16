В деле задержанного ФСБ в Челябинске VIP-офицера Росгвардии появился соучастник

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© Служба новостей «URA.RU»
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Избрание меры пресечения Владимиру Белоносову, обвиняемому в коррупции. Челябинск, фсб, клетка, арест, преступник, обвиняемый, подсудимый
Суд арестовал Сергея Самохина и Сергея Серебрянникова на два месяца Фото:

В деле замруководителя отдела лицензионно-разрешительной работы Росгвардии по Челябинску Сергея Самохина, обвиняемого в превышении служебных полномочий и взятке в 600 тысяч рублей, появился еще один фигурант. Речь идет о его подчиненном, старшем инспекторе ОЛРР по Челябинску Сергее Серебрянникове, сообщил 16 мая URA.RU источник в силовых структурах.

Предварительно, Серебрянников и Самохин сфальсифицировали доказательства и незаконно оформили «административку» непричастному лицу. При этом настоящие виновники остались безнаказанными», — пояснил инсайдер.

«По данным следствия, в период с 23 по 27 ноября 2023 года подозреваемые, без проведения проверки и наличия оснований, привлекли фиктивного директора частного охранного предприятия к административной ответственности за оказание услуг с нарушением установленных законом требований. Освободив при этом от ответственности фактического директора предприятия из личной заинтересованности», — сообщили агентству в пресс-службе регионального управления СКР.

На сегодня в деле фигурируют два обвинения: в превышении служебных полномочий и в получении Самохиным взятки в размере не менее 600 тысяч рублей. Оба росгвардейца были задержаны ФСБ, суд арестовал их на два месяца.

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В деле замруководителя отдела лицензионно-разрешительной работы Росгвардии по Челябинску Сергея Самохина, обвиняемого в превышении служебных полномочий и взятке в 600 тысяч рублей, появился еще один фигурант. Речь идет о его подчиненном, старшем инспекторе ОЛРР по Челябинску Сергее Серебрянникове, сообщил 16 мая URA.RU источник в силовых структурах. Предварительно, Серебрянников и Самохин сфальсифицировали доказательства и незаконно оформили «административку» непричастному лицу. При этом настоящие виновники остались безнаказанными», — пояснил инсайдер. «По данным следствия, в период с 23 по 27 ноября 2023 года подозреваемые, без проведения проверки и наличия оснований, привлекли фиктивного директора частного охранного предприятия к административной ответственности за оказание услуг с нарушением установленных законом требований. Освободив при этом от ответственности фактического директора предприятия из личной заинтересованности», — сообщили агентству в пресс-службе регионального управления СКР. На сегодня в деле фигурируют два обвинения: в превышении служебных полномочий и в получении Самохиным взятки в размере не менее 600 тысяч рублей. Оба росгвардейца были задержаны ФСБ, суд арестовал их на два месяца.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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