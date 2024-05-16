Mash: в разрушенном в Белгороде доме после удара ВСУ начался пожар

16 мая 2024 в 12:43 Размер текста - 17 +

Дом в Белгороде частично разрушился 12 мая после удара «Точкой-У» Фото: Официальный телеграм-канал Губернатора Белгородской области https://t.me/vvgladkov/6882 новость из сюжета В Белгороде после атаки ВСУ разрушился подъезд многоэтажного дома Во время демонтажа разрушенного после удара ВСУ дома в Белгороде начался пожар. Об этом сообщает Mash. «Пожар возник во время демонтажа разрушенного после удара украинской ракетой дома в Белгороде — загорелся восьмой этаж. Огонь ликвидируют», — передает telegram-канал. Пожар начался, когда спасатели разбирали подъезды многоэтажного дома. Возгорание тушат, территория дома оцеплена в радиусе 200 метров. Дом в Белгороде частично обрушился после удара ВСУ ракетой «Точка-У». Трагедия произошла 12 мая. Погибли 17 человек. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Во время демонтажа разрушенного после удара ВСУ дома в Белгороде начался пожар. Об этом сообщает Mash. «Пожар возник во время демонтажа разрушенного после удара украинской ракетой дома в Белгороде — загорелся восьмой этаж. Огонь ликвидируют», — передает telegram-канал. Пожар начался, когда спасатели разбирали подъезды многоэтажного дома. Возгорание тушат, территория дома оцеплена в радиусе 200 метров. Дом в Белгороде частично обрушился после удара ВСУ ракетой «Точка-У». Трагедия произошла 12 мая. Погибли 17 человек.