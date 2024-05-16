Mash: в разрушенном в Белгороде доме после удара ВСУ начался пожар

Дом в Белгороде частично разрушился 12 мая после удара «Точкой-У»
новость из сюжетаВ Белгороде после атаки ВСУ разрушился подъезд многоэтажного дома
Во время демонтажа разрушенного после удара ВСУ дома в Белгороде начался пожар. Об этом сообщает Mash.
«Пожар возник во время демонтажа разрушенного после удара украинской ракетой дома в Белгороде — загорелся восьмой этаж. Огонь ликвидируют», — передает telegram-канал.
Пожар начался, когда спасатели разбирали подъезды многоэтажного дома. Возгорание тушат, территория дома оцеплена в радиусе 200 метров.
Дом в Белгороде частично обрушился после удара ВСУ ракетой «Точка-У». Трагедия произошла 12 мая. Погибли 17 человек.
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