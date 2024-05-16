Mash: в разрушенном в Белгороде доме после удара ВСУ начался пожар

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Обрушение жилого дома в Белгороде. stock, stock
Дом в Белгороде частично разрушился 12 мая после удара «Точкой-У» Фото:
новость из сюжета
В Белгороде после атаки ВСУ разрушился подъезд многоэтажного дома

Во время демонтажа разрушенного после удара ВСУ дома в Белгороде начался пожар. Об этом сообщает Mash.

«Пожар возник во время демонтажа разрушенного после удара украинской ракетой дома в Белгороде — загорелся восьмой этаж. Огонь ликвидируют», — передает telegram-канал.

Пожар начался, когда спасатели разбирали подъезды многоэтажного дома. Возгорание тушат, территория дома оцеплена в радиусе 200 метров.

Дом в Белгороде частично обрушился после удара ВСУ ракетой «Точка-У». Трагедия произошла 12 мая. Погибли 17 человек.

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Во время демонтажа разрушенного после удара ВСУ дома в Белгороде начался пожар. Об этом сообщает Mash. «Пожар возник во время демонтажа разрушенного после удара украинской ракетой дома в Белгороде — загорелся восьмой этаж. Огонь ликвидируют», — передает telegram-канал. Пожар начался, когда спасатели разбирали подъезды многоэтажного дома. Возгорание тушат, территория дома оцеплена в радиусе 200 метров. Дом в Белгороде частично обрушился после удара ВСУ ракетой «Точка-У». Трагедия произошла 12 мая. Погибли 17 человек.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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