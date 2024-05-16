Правительство потратит 35 млрд на развитие курорта

Глава Росимущества Вадим Яковенко доложил премьер-министру Михаилу Мишустину о развитии туристических кластеров. Он отметил, что эта работа активно ведется в Подмосковье. Также добавил, что в развитие курорта Адыгея планируется инвестировать порядка 35 миллиардов рублей. Трансляция велась на телеканале «Россия 24»
«Мы работаем совместно с правительством Московской области в целях развития туристических кластеров в регионе. А также, например, для республики Адыгея, Лаго-Наки, нами было передано 1500 гектар. На развитие этого курорта будет вложено порядка 35 миллиардов рублей инвестиций. По итогу ожидается круглогодичное посещение около 500000 туристов», — сказал Яковенко.
Ранее глава правительства РФ Михаил Мишустин акцентировал внимание правительства на улучшении качества услуг в сфере туризма. Помимо этого, он задел вопрос развития автотуризма и повышения доступности объектов и дорожного сервиса, а также создания возможностей для строительства необходимой инфраструктуры.
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