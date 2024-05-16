Правительство потратит 35 млрд на развитие курорта

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Ежегодный отчет Правительства РФ в Государственной Думе. Москва, мишустин михаил
Михаил Мишустин (на фото) поручил Яковенко использовать активы Фото:

Глава Росимущества Вадим Яковенко доложил премьер-министру Михаилу Мишустину о развитии туристических кластеров. Он отметил, что эта работа активно ведется в Подмосковье. Также добавил, что в развитие курорта Адыгея планируется инвестировать порядка 35 миллиардов рублей. Трансляция велась на телеканале «Россия 24»

«Мы работаем совместно с правительством Московской области в целях развития туристических кластеров в регионе. А также, например, для республики Адыгея, Лаго-Наки, нами было передано 1500 гектар. На развитие этого курорта будет вложено порядка 35 миллиардов рублей инвестиций. По итогу ожидается круглогодичное посещение около 500000 туристов», — сказал Яковенко.

Ранее глава правительства РФ Михаил Мишустин акцентировал внимание правительства на улучшении качества услуг в сфере туризма. Помимо этого, он задел вопрос развития автотуризма и повышения доступности объектов и дорожного сервиса, а также создания возможностей для строительства необходимой инфраструктуры.

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Глава Росимущества Вадим Яковенко доложил премьер-министру Михаилу Мишустину о развитии туристических кластеров. Он отметил, что эта работа активно ведется в Подмосковье. Также добавил, что в развитие курорта Адыгея планируется инвестировать порядка 35 миллиардов рублей. Трансляция велась на телеканале «Россия 24» «Мы работаем совместно с правительством Московской области в целях развития туристических кластеров в регионе. А также, например, для республики Адыгея, Лаго-Наки, нами было передано 1500 гектар. На развитие этого курорта будет вложено порядка 35 миллиардов рублей инвестиций. По итогу ожидается круглогодичное посещение около 500000 туристов», — сказал Яковенко. Ранее глава правительства РФ Михаил Мишустин акцентировал внимание правительства на улучшении качества услуг в сфере туризма. Помимо этого, он задел вопрос развития автотуризма и повышения доступности объектов и дорожного сервиса, а также создания возможностей для строительства необходимой инфраструктуры.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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