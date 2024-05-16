Правительство потратит 35 млрд на развитие курорта

16 мая 2024 в 13:37 Размер текста - 17 +

Михаил Мишустин (на фото) поручил Яковенко использовать активы Фото: Владимир Андреев © URA.RU Глава Росимущества Вадим Яковенко доложил премьер-министру Михаилу Мишустину о развитии туристических кластеров. Он отметил, что эта работа активно ведется в Подмосковье. Также добавил, что в развитие курорта Адыгея планируется инвестировать порядка 35 миллиардов рублей. Трансляция велась на телеканале «Россия 24» «Мы работаем совместно с правительством Московской области в целях развития туристических кластеров в регионе. А также, например, для республики Адыгея, Лаго-Наки, нами было передано 1500 гектар. На развитие этого курорта будет вложено порядка 35 миллиардов рублей инвестиций. По итогу ожидается круглогодичное посещение около 500000 туристов», — сказал Яковенко. Ранее глава правительства РФ Михаил Мишустин акцентировал внимание правительства на улучшении качества услуг в сфере туризма. Помимо этого, он задел вопрос развития автотуризма и повышения доступности объектов и дорожного сервиса, а также создания возможностей для строительства необходимой инфраструктуры. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Глава Росимущества Вадим Яковенко доложил премьер-министру Михаилу Мишустину о развитии туристических кластеров. Он отметил, что эта работа активно ведется в Подмосковье. Также добавил, что в развитие курорта Адыгея планируется инвестировать порядка 35 миллиардов рублей. Трансляция велась на телеканале «Россия 24» «Мы работаем совместно с правительством Московской области в целях развития туристических кластеров в регионе. А также, например, для республики Адыгея, Лаго-Наки, нами было передано 1500 гектар. На развитие этого курорта будет вложено порядка 35 миллиардов рублей инвестиций. По итогу ожидается круглогодичное посещение около 500000 туристов», — сказал Яковенко. Ранее глава правительства РФ Михаил Мишустин акцентировал внимание правительства на улучшении качества услуг в сфере туризма. Помимо этого, он задел вопрос развития автотуризма и повышения доступности объектов и дорожного сервиса, а также создания возможностей для строительства необходимой инфраструктуры.