В Магнитогорском ХК «Металлург» назначен новый тренер вратарей

Хоккейный клуб Магнитогорска (Челябинская область) «Металлург» заключил контракт с тренером Василием Кошечкиным. Он будет тренировать вратарей команды, сообщили в пресс-службе ХК «Металлург».
«Хоккейный клуб «Металлург» заключил контракт с Василием Кошечкиным. В «Металлурге» он будет отвечать за работу с вратарями», сообщили в пресс-службе.
Кошечкин является бывшим игроком «Металлурга» и сыграл там 555 матчей. Всего в КХЛ он сыграл 15 сезонов. Играя за Магнитогорск, Василий Кошечкин стал Олимпийским чемпионом игр в Пхёнчхане.
В апреле Магнитогорский «Металлург» стал трехкратным обладателем Кубка Гагарина. Сотни болельщиков после победы встретили команду в аэропорту. Также команду с победой в чемпионате поздравил губернатор Челябинской области Алексей Текслер. Напомним, что ранее «Металлург» выигрывал трофей в сезонах 2013-2014 и 2015—2016 годов.
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