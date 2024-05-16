В Магнитогорском ХК «Металлург» назначен новый тренер вратарей

В ХК «Металлург» новым тренером вратарей назначили Василия Кошечкина
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Тренером вратарей в "Металлурге" стал Василий Кошечкин
Тренером вратарей в "Металлурге" стал Василий Кошечкин Фото:

Хоккейный клуб Магнитогорска (Челябинская область) «Металлург» заключил контракт с тренером Василием Кошечкиным. Он будет тренировать вратарей команды, сообщили в пресс-службе ХК «Металлург».

«Хоккейный клуб «Металлург» заключил контракт с Василием Кошечкиным. В «Металлурге» он будет отвечать за работу с вратарями», сообщили в пресс-службе.

Кошечкин является бывшим игроком «Металлурга» и сыграл там 555 матчей. Всего в КХЛ он сыграл 15 сезонов. Играя за Магнитогорск, Василий Кошечкин стал Олимпийским чемпионом игр в Пхёнчхане.

В апреле Магнитогорский «Металлург» стал трехкратным обладателем Кубка Гагарина. Сотни болельщиков после победы встретили команду в аэропорту. Также команду с победой в чемпионате поздравил губернатор Челябинской области Алексей Текслер. Напомним, что ранее «Металлург» выигрывал трофей в сезонах 2013-2014 и 2015—2016 годов.

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Хоккейный клуб Магнитогорска (Челябинская область) «Металлург» заключил контракт с тренером Василием Кошечкиным. Он будет тренировать вратарей команды, сообщили в пресс-службе ХК «Металлург». «Хоккейный клуб «Металлург» заключил контракт с Василием Кошечкиным. В «Металлурге» он будет отвечать за работу с вратарями», сообщили в пресс-службе. Кошечкин является бывшим игроком «Металлурга» и сыграл там 555 матчей. Всего в КХЛ он сыграл 15 сезонов. Играя за Магнитогорск, Василий Кошечкин стал Олимпийским чемпионом игр в Пхёнчхане. В апреле Магнитогорский «Металлург» стал трехкратным обладателем Кубка Гагарина. Сотни болельщиков после победы встретили команду в аэропорту. Также команду с победой в чемпионате поздравил губернатор Челябинской области Алексей Текслер. Напомним, что ранее «Металлург» выигрывал трофей в сезонах 2013-2014 и 2015—2016 годов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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