Стрелявшему в премьера Словакии грозит пожизненное заключение

Нападавшего на Роберта Фицо обвинили в умышленном покушении на убийство
Нападавшему на премьера Словакии Роберта Фицо грозит пожизненное заключение. Его обвинили в умышленном покушении на убийство.
"Пенсионеру было предъявлено обвинение в умышленном убийстве на стадии покушения", — сообщил телеканал Tvnoviny. Там добавили, что в случае признания виновным, мужчине грозит 25 лет лишения свободы или пожизненное заключение.
Фицо получил ранение во время выездного заседания в правительстве республики. Сразу после нападения был задержан подозреваемый.
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