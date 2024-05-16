Стрелявшему в премьера Словакии грозит пожизненное заключение

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Нападавшего на Роберта Фицо обвинили в умышленном покушении на убийство
Нападавшего на Роберта Фицо обвинили в умышленном покушении на убийство Фото:

Нападавшему на премьера Словакии Роберта Фицо грозит пожизненное заключение. Его обвинили в умышленном покушении на убийство.

"Пенсионеру было предъявлено обвинение в умышленном убийстве на стадии покушения", — сообщил телеканал Tvnoviny. Там добавили, что в случае признания виновным, мужчине грозит 25 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

Фицо получил ранение во время выездного заседания в правительстве республики. Сразу после нападения был задержан подозреваемый.

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Нападавшему на премьера Словакии Роберта Фицо грозит пожизненное заключение. Его обвинили в умышленном покушении на убийство. "Пенсионеру было предъявлено обвинение в умышленном убийстве на стадии покушения", — сообщил телеканал Tvnoviny. Там добавили, что в случае признания виновным, мужчине грозит 25 лет лишения свободы или пожизненное заключение. Фицо получил ранение во время выездного заседания в правительстве республики. Сразу после нападения был задержан подозреваемый.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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