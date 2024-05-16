В Катав-Ивановске депутата заподозрили в махинациях с перевозками

16 мая 2024 в 19:40 Размер текста - 17 +

В райсобрании Катав-Ивановска изучили систему пассажирских перевозок Фото: Алексей Гайнов © URA.RU В Катав-Ивановском районе (Челябинская область) депутата Якова Чуксина 16 мая заподозрили в махинациях с перевозками. Как следует из письма действующего перевозчика, бизнесмена Дениса Морозова, Чуксин вернул транспорт без комплектующих. «Бывший начальник управления образования Роман Мустафин ссылался на то, что Яков Чуксин не отдает аккумуляторы и резину из-за лично вражды с Ю. Г. Никитиным. Водители, ранее работавшие у предпринимателя Ибрагима Шихкеримова, сейчас работают у Морозова. Они также связывались с Чуксиным по вопросу летней резины, на что Чуксин отвечал, что не отдаст», — сообщил Морозов депутатам. На заседании райсобрания прозвучали и другие факты. Чуксин передал новому перевозчику семь транспортных средств в плохом состоянии, хотя возил на них школьников только год. Транспорт ездил без страховки детей-пассажиров, в салонах нет аптечек, спутниковой системы «ЭРА-ГЛОНАСС» и видеорегистраторов, которые быть обязаны. В настоящий момент, сообщила URA.RU представитель перевозчика Алена Климова, Чуксин продолжил заниматься перевозкой по четырем регулируемым маршрутам, за которые получит 2,58 млн рублей субсидий. Формально, уточнила собеседница URA.RU, перевозчиком выступает Шихкеримов, но ряд фактов свидетельствует о заинтересованности депутата. «Своего транспорта при этом у депутата нет. Имеется два муниципальных автобуса в аренде, один из которых передал другому переводчику. А на одном осуществляет перевозки по четырем маршрутам сразу. Лицензию получал на машину, которой 22 года, и автобус не на ходу. Деньги пассажиры платят на карту водителю, а не через кассовый аппарат», — рассказала URA.RU Климова. Сам депутат обвинения отверг. В разговоре с URA.RU он заявил, что с ним сводят политические счеты, а у Шихкеримова находится ремонтная база по соседству, которую оба арендуют. В апреле 2022 года Чуксина обвинили в избиении коллеги Андрея Печникова. В результате удара пострадавший стал хуже видеть. Однако Чуксин с обвинениями не согласен. В сентябре 2023 года мировой судья признал депутата виновным, однако тот подал апелляционную жалобу, а затем вышел срок давности. Чуксин сказал URA.RU, что слушания продолжаются: обвиняемый намерен доказать невиновность. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Катав-Ивановском районе (Челябинская область) депутата Якова Чуксина 16 мая заподозрили в махинациях с перевозками. Как следует из письма действующего перевозчика, бизнесмена Дениса Морозова, Чуксин вернул транспорт без комплектующих. «Бывший начальник управления образования Роман Мустафин ссылался на то, что Яков Чуксин не отдает аккумуляторы и резину из-за лично вражды с Ю. Г. Никитиным. Водители, ранее работавшие у предпринимателя Ибрагима Шихкеримова, сейчас работают у Морозова. Они также связывались с Чуксиным по вопросу летней резины, на что Чуксин отвечал, что не отдаст», — сообщил Морозов депутатам. На заседании райсобрания прозвучали и другие факты. Чуксин передал новому перевозчику семь транспортных средств в плохом состоянии, хотя возил на них школьников только год. Транспорт ездил без страховки детей-пассажиров, в салонах нет аптечек, спутниковой системы «ЭРА-ГЛОНАСС» и видеорегистраторов, которые быть обязаны. В настоящий момент, сообщила URA.RU представитель перевозчика Алена Климова, Чуксин продолжил заниматься перевозкой по четырем регулируемым маршрутам, за которые получит 2,58 млн рублей субсидий. Формально, уточнила собеседница URA.RU, перевозчиком выступает Шихкеримов, но ряд фактов свидетельствует о заинтересованности депутата. «Своего транспорта при этом у депутата нет. Имеется два муниципальных автобуса в аренде, один из которых передал другому переводчику. А на одном осуществляет перевозки по четырем маршрутам сразу. Лицензию получал на машину, которой 22 года, и автобус не на ходу. Деньги пассажиры платят на карту водителю, а не через кассовый аппарат», — рассказала URA.RU Климова. Сам депутат обвинения отверг. В разговоре с URA.RU он заявил, что с ним сводят политические счеты, а у Шихкеримова находится ремонтная база по соседству, которую оба арендуют. В апреле 2022 года Чуксина обвинили в избиении коллеги Андрея Печникова. В результате удара пострадавший стал хуже видеть. Однако Чуксин с обвинениями не согласен. В сентябре 2023 года мировой судья признал депутата виновным, однако тот подал апелляционную жалобу, а затем вышел срок давности. Чуксин сказал URA.RU, что слушания продолжаются: обвиняемый намерен доказать невиновность.