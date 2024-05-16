Челябинца, который смыл кота в унитаз в прямом эфире, наказали штрафом

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Челябинец, издевавшийся над котом, понес наказание
Челябинец, издевавшийся над котом, понес наказание Фото:

Жителя Челябинска, смывшего кота в унитаз в прямом эфире, признали виновным в совершении преступления, связанного с жестоким обращением с животными. Парню назначили наказание в виде штрафа в размере 40 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

«Приговором мирового судьи Тракторозаводского райсуда, 22-летний местный житель признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 245 УК РФ (жестокое обращение с животным в целях причинения ему боли и страданий, повлекшее его увечье). Ему назначено наказание в виде штрафа в размере 40 тысяч рублей», — сообщили в пресс-службе.

Ранее стало известно, что в октябре 2023 года под алкоголем челябинец вышел в онлайн-трансляцию в соцсети «ВКонтакте», где показал процесс издевательства над животным. У кота диагностировали переломы челюсти, ребер и контузию внутренних органов.

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Жителя Челябинска, смывшего кота в унитаз в прямом эфире, признали виновным в совершении преступления, связанного с жестоким обращением с животными. Парню назначили наказание в виде штрафа в размере 40 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе прокуратуры региона. «Приговором мирового судьи Тракторозаводского райсуда, 22-летний местный житель признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 245 УК РФ (жестокое обращение с животным в целях причинения ему боли и страданий, повлекшее его увечье). Ему назначено наказание в виде штрафа в размере 40 тысяч рублей», — сообщили в пресс-службе. Ранее стало известно, что в октябре 2023 года под алкоголем челябинец вышел в онлайн-трансляцию в соцсети «ВКонтакте», где показал процесс издевательства над животным. У кота диагностировали переломы челюсти, ребер и контузию внутренних органов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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