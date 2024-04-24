24 апреля 2024

Челябинец, смывший кота в унитаз в прямом эфире, предстанет перед судом

© Служба новостей «URA.RU»
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Котик. Челябинск, кошка, кот, раковина, домашнее животное, ванная комната
С множеством переломов и увечий кота забрали в ветклинику для бездомных (архивное фото) Фото:

В Тракторозаводском райсуде Челябинска рассмотрят дело в отношении мужчины, который смывал в унитаз и выбрасывал со второго этажа домашнего кота в прямом эфире. Молодой человек обвиняется в жестоком обращении и причинении увечий животному, сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона.

«Утверждено обвинительный акт по уголовному делу в отношении 22-летнего местного жителя, обвиняемого по ч. 1 ст. 245 УК РФ (жестокое обращение с животным в целях причинения ему боли и страданий, повлекшее его увечье). Уголовное дело направлено мировому судье для рассмотрения по существу», — сообщили URA.RU в прокуратуре.

В октябре 2023 года под алкоголем челябинец вышел в онлайн-трансляцию в соцсети «ВКонтакте», где показал процесс издевательства над животным. Молодой человек пинал и топтал кота, а затем выбросил со второго этажа. После он подобрал животное, занес домой и погрузил головой в унитаз, нажав кнопку смыва.

У кота диагностировали переломы челюсти, ребер и контузию внутренних органов. Травмы кота мужчина продолжил демонстрировать в прямом эфире. Остановили челябинца полицейские, прибывшие на вызов. Сейчас кот находится в ветлечебнице и его жизни ничего не угрожает. На его лечение потрачено 20 тысяч рублей.

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В Тракторозаводском райсуде Челябинска рассмотрят дело в отношении мужчины, который смывал в унитаз и выбрасывал со второго этажа домашнего кота в прямом эфире. Молодой человек обвиняется в жестоком обращении и причинении увечий животному, сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона. «Утверждено обвинительный акт по уголовному делу в отношении 22-летнего местного жителя, обвиняемого по ч. 1 ст. 245 УК РФ (жестокое обращение с животным в целях причинения ему боли и страданий, повлекшее его увечье). Уголовное дело направлено мировому судье для рассмотрения по существу», — сообщили URA.RU в прокуратуре. В октябре 2023 года под алкоголем челябинец вышел в онлайн-трансляцию в соцсети «ВКонтакте», где показал процесс издевательства над животным. Молодой человек пинал и топтал кота, а затем выбросил со второго этажа. После он подобрал животное, занес домой и погрузил головой в унитаз, нажав кнопку смыва. У кота диагностировали переломы челюсти, ребер и контузию внутренних органов. Травмы кота мужчина продолжил демонстрировать в прямом эфире. Остановили челябинца полицейские, прибывшие на вызов. Сейчас кот находится в ветлечебнице и его жизни ничего не угрожает. На его лечение потрачено 20 тысяч рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
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