Челябинец, смывший кота в унитаз в прямом эфире, предстанет перед судом

25 апреля 2024 в 11:26 Размер текста - 17 +

С множеством переломов и увечий кота забрали в ветклинику для бездомных (архивное фото) Фото: Павел Сидоров © URA.RU В Тракторозаводском райсуде Челябинска рассмотрят дело в отношении мужчины, который смывал в унитаз и выбрасывал со второго этажа домашнего кота в прямом эфире. Молодой человек обвиняется в жестоком обращении и причинении увечий животному, сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона. «Утверждено обвинительный акт по уголовному делу в отношении 22-летнего местного жителя, обвиняемого по ч. 1 ст. 245 УК РФ (жестокое обращение с животным в целях причинения ему боли и страданий, повлекшее его увечье). Уголовное дело направлено мировому судье для рассмотрения по существу», — сообщили URA.RU в прокуратуре. В октябре 2023 года под алкоголем челябинец вышел в онлайн-трансляцию в соцсети «ВКонтакте», где показал процесс издевательства над животным. Молодой человек пинал и топтал кота, а затем выбросил со второго этажа. После он подобрал животное, занес домой и погрузил головой в унитаз, нажав кнопку смыва. У кота диагностировали переломы челюсти, ребер и контузию внутренних органов. Травмы кота мужчина продолжил демонстрировать в прямом эфире. Остановили челябинца полицейские, прибывшие на вызов. Сейчас кот находится в ветлечебнице и его жизни ничего не угрожает. На его лечение потрачено 20 тысяч рублей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Тракторозаводском райсуде Челябинска рассмотрят дело в отношении мужчины, который смывал в унитаз и выбрасывал со второго этажа домашнего кота в прямом эфире. Молодой человек обвиняется в жестоком обращении и причинении увечий животному, сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона. «Утверждено обвинительный акт по уголовному делу в отношении 22-летнего местного жителя, обвиняемого по ч. 1 ст. 245 УК РФ (жестокое обращение с животным в целях причинения ему боли и страданий, повлекшее его увечье). Уголовное дело направлено мировому судье для рассмотрения по существу», — сообщили URA.RU в прокуратуре. В октябре 2023 года под алкоголем челябинец вышел в онлайн-трансляцию в соцсети «ВКонтакте», где показал процесс издевательства над животным. Молодой человек пинал и топтал кота, а затем выбросил со второго этажа. После он подобрал животное, занес домой и погрузил головой в унитаз, нажав кнопку смыва. У кота диагностировали переломы челюсти, ребер и контузию внутренних органов. Травмы кота мужчина продолжил демонстрировать в прямом эфире. Остановили челябинца полицейские, прибывшие на вызов. Сейчас кот находится в ветлечебнице и его жизни ничего не угрожает. На его лечение потрачено 20 тысяч рублей.