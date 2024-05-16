Солдаты, штурмовавшие Волчанск, показали кадры пленения бойцов ВСУ

Российские военные, которые вошли в Волчанск Харьковской области, продемонстрировали кадры со взятием в плен украинских боевиков. Видео передает telegram-канал Mash.
"Кадры зачистки территорий в Волчанске. Солдаты РФ настолько стремительно вошли в город, что не все ВСУшники успели сбежать — и теперь сдаются в плен", — говорится в подписи к видео telegram-канала.
На кадрах видно, как бойцы РФ заняли позиции у двери в помещение, где находятся военные ВСУ. После того как дверь открылась, украинские бойцы выползли из помещения, дав понять, что они сдаются.
Ранее ВС России начали наступление на харьковском направлении. За несколько дней российская армия освободила ряд населенных пунктов в регионе. Также 15 мая стало известно, что военные РФ зашли в Волчанск, передает MK.RU.
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