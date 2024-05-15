В Сургуте подростки устраивают опасные игры в здании заброшенного кинотеатра «Аврора». Об этом URA.RU сообщил местный житель Сергей Носков.
«Несколько дней наблюдаю, как в аварийное здание кинотеатра заходят подростки. Кто его охраняет неизвестно. Ни разу не видел охраны. Все входы открыты. Причем подростки спокойно забираются на крышу и проводят там время. В любой момент что-то обрушится, и дети пострадают. Звонил уже в мэрию просил усилить охрану», – сообщил Носков.
В мэрии журналисту URA.RU подтвердили информацию, что к ним поступают обращения. Проблема, по заявлению чиновников, уже устранена. «Было зафиксировано несколько фактов вскрытия замков входной двери нежилого здания, кинотеатр «Аврора». В настоящий момент специалистами муниципальной организации двери закрыты, что подтверждается фотоматериалами. Объект охраняется частным охранным предприятием в рамках действующего муниципального контракта. Способ оказания охранных услуг в отношении нежилого здания «Аврора» –патрулирование», — сообщили в мэрии.
Ранее URA.RU сообщало, что инвестор отказался от реконструкции заброшенного кинотеатра «Аврора» в Сургуте. Причиной послужил длительный срок окупаемости объекта.
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