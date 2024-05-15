15 мая 2024

В Сургуте подростки устраивают опасные игры в здании заброшенного кинотеатра

© Служба новостей «URA.RU»
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Жители просят мэрию усилить охрану здания
Жители просят мэрию усилить охрану здания Фото:

В Сургуте подростки устраивают опасные игры в здании заброшенного кинотеатра «Аврора». Об этом URA.RU сообщил местный житель Сергей Носков.

«Несколько дней наблюдаю, как в аварийное здание кинотеатра заходят подростки. Кто его охраняет неизвестно. Ни разу не видел охраны. Все входы открыты. Причем подростки спокойно забираются на крышу и проводят там время. В любой момент что-то обрушится, и дети пострадают. Звонил уже в мэрию просил усилить охрану», – сообщил Носков.

В мэрии журналисту URA.RU подтвердили информацию, что к ним поступают обращения. Проблема, по заявлению чиновников, уже устранена. «Было зафиксировано несколько фактов вскрытия замков входной двери нежилого здания, кинотеатр «Аврора». В настоящий момент специалистами муниципальной организации двери закрыты, что подтверждается фотоматериалами. Объект охраняется частным охранным предприятием в рамках действующего муниципального контракта. Способ оказания охранных услуг в отношении нежилого здания «Аврора» –патрулирование», — сообщили в мэрии.

Ранее URA.RU сообщало, что инвестор отказался от реконструкции заброшенного кинотеатра «Аврора» в Сургуте. Причиной послужил длительный срок окупаемости объекта.

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В Сургуте подростки устраивают опасные игры в здании заброшенного кинотеатра «Аврора». Об этом URA.RU сообщил местный житель Сергей Носков. «Несколько дней наблюдаю, как в аварийное здание кинотеатра заходят подростки. Кто его охраняет неизвестно. Ни разу не видел охраны. Все входы открыты. Причем подростки спокойно забираются на крышу и проводят там время. В любой момент что-то обрушится, и дети пострадают. Звонил уже в мэрию просил усилить охрану», – сообщил Носков. В мэрии журналисту URA.RU подтвердили информацию, что к ним поступают обращения. Проблема, по заявлению чиновников, уже устранена. «Было зафиксировано несколько фактов вскрытия замков входной двери нежилого здания, кинотеатр «Аврора». В настоящий момент специалистами муниципальной организации двери закрыты, что подтверждается фотоматериалами. Объект охраняется частным охранным предприятием в рамках действующего муниципального контракта. Способ оказания охранных услуг в отношении нежилого здания «Аврора» –патрулирование», — сообщили в мэрии. Ранее URA.RU сообщало, что инвестор отказался от реконструкции заброшенного кинотеатра «Аврора» в Сургуте. Причиной послужил длительный срок окупаемости объекта.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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