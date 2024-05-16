Что РФ и Китаю предстоит решить в ближайшие 10 лет

В ближайшие 5-10 лет КНР и РФ предстоит решить вопрос по организации совместных производственных схем, чтобы обезопасить свою экономику от санкционных давлений со стороны стран Запада. Об этом в беседе с URA.RU рассказал политолог, руководитель Центра Азиатско-Тихоокеанских исследований ИМЭМО РАН, доктор исторических наук Александр Ломанов.
"Россия и Китай сейчас очень болезненно переживают последствия западных шагов по разрыву сложившихся экономических связей. По РФ нам понятно. По КНР достаточно посмотреть, как американцы совершенно произвольно и без всяких серьезных оснований повышают до неразумных пределов пошлину на ввоз китайских автомобилей и другой продукции. Для России и для КНР сейчас очень сложный и актуальный вопрос – экономическая безопасность. Простейшее решение здесь — производить все самим. Но доведенное до предела это решение является анти экономическим, затратным и невыгодным. Поэтому главный вопрос ближайших пяти, может быть, даже десяти лет — это какие совместные производственные цепочки могут создать Россия и Китай. В каких товарных группах мы можем доверять другой стране, зная, что поставки этой продукции никогда не будут прекращены произвольным образом по политическим соображениям, в результате внешнего давления", — объяснил Александр Ломанов.
По словам политолога, доверительные отношения между странами помогут не создавать дублирующие производства. "Россия и Китай должны определить, какие технологии они могут не осваивать, чтобы не делать лишних вложений, зная, что другая сторона является надежным поставщиком. Если будут оставаться какие-то сомнения и опасения, что выгрузки могут быть прекращены, значит, обе стороны будут создавать одни и те же дублирующие производства. Так как будут понимать, что лучше иметь большие затраты на собственное производство. Товарные группы, которые могут совместно производиться для насыщения и российского, и китайского рынка и, может быть, для выхода на другие рынки, — также очень важный момент в наших отношениях. Потому что базовый вопрос о расширении российско-китайской торговли, об импортозамещении за счет поставок КНР, очевидно, решался в последние годы и решается сейчас", — отметил Ломанов.
Владимир Путин посетил Пекин 16 мая с государственным визитом. Это первая рабочая поездка российского лидера после инаугурации. Российский лидер встретился с председателем КНР Си Цзиньпином. После переговоров было подписано десять документов о сотрудничестве. Также Россия и Китай дали старт совместному масштабному проекту "Годы культуры" в честь 75-летнего юбилея отношений между странами.
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