В Екатеринбурге пропал без вести тюменский ветеран СВО. Фото

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Город, Автобусы. Пляж. Курган, военная одежда, камуфляж, солдат, армия россии
Солдат вышел из дома и не вернулся (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге пропал без вести тюменский военнослужащий Константин К., вернувшийся из-за ранения с СВО. Мужчина объявлен в розыск и имеет особые приметы — тату, рассказал URA.RU информированный источник.

«30-летний мужчина прописан в Тюмени, но в последнее время жил в Екатеринбурге на улице Блюхера: сюда он приехал несколько месяцев назад после ранения на СВО. 11 мая он ушел из дома и пропал. Тревогу забила его родственница. Она же сообщила, что мужчина ранее никогда не уходил, но имеет дурную привычку — злоупотребляет спиртным», — рассказал собеседник агентства.

При себе у тюменца имеется паспорт, военный билет и сотовый, который недоступен. Также у солдата есть особые приметы: на правом предплечье татуировка «Архангел держит крест», на правом плече узор, на правой груди татуировка в виде морды волка, а на правой ноге морда медведя.

Мужчину ищет полиция
Мужчину ищет полиция
Фото:

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В Екатеринбурге пропал без вести тюменский военнослужащий Константин К., вернувшийся из-за ранения с СВО. Мужчина объявлен в розыск и имеет особые приметы — тату, рассказал URA.RU информированный источник. «30-летний мужчина прописан в Тюмени, но в последнее время жил в Екатеринбурге на улице Блюхера: сюда он приехал несколько месяцев назад после ранения на СВО. 11 мая он ушел из дома и пропал. Тревогу забила его родственница. Она же сообщила, что мужчина ранее никогда не уходил, но имеет дурную привычку — злоупотребляет спиртным», — рассказал собеседник агентства. При себе у тюменца имеется паспорт, военный билет и сотовый, который недоступен. Также у солдата есть особые приметы: на правом предплечье татуировка «Архангел держит крест», на правом плече узор, на правой груди татуировка в виде морды волка, а на правой ноге морда медведя.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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