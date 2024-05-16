В Екатеринбурге пропал без вести тюменский ветеран СВО. Фото

16 мая 2024 в 17:09 Размер текста - 17 +

Солдат вышел из дома и не вернулся (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Екатеринбурге пропал без вести тюменский военнослужащий Константин К., вернувшийся из-за ранения с СВО. Мужчина объявлен в розыск и имеет особые приметы — тату, рассказал URA.RU информированный источник. «30-летний мужчина прописан в Тюмени, но в последнее время жил в Екатеринбурге на улице Блюхера: сюда он приехал несколько месяцев назад после ранения на СВО. 11 мая он ушел из дома и пропал. Тревогу забила его родственница. Она же сообщила, что мужчина ранее никогда не уходил, но имеет дурную привычку — злоупотребляет спиртным», — рассказал собеседник агентства. При себе у тюменца имеется паспорт, военный билет и сотовый, который недоступен. Также у солдата есть особые приметы: на правом предплечье татуировка «Архангел держит крест», на правом плече узор, на правой груди татуировка в виде морды волка, а на правой ноге морда медведя. Мужчину ищет полиция Фото: личная страница Константина К. во «ВКонтакте» Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге пропал без вести тюменский военнослужащий Константин К., вернувшийся из-за ранения с СВО. Мужчина объявлен в розыск и имеет особые приметы — тату, рассказал URA.RU информированный источник. «30-летний мужчина прописан в Тюмени, но в последнее время жил в Екатеринбурге на улице Блюхера: сюда он приехал несколько месяцев назад после ранения на СВО. 11 мая он ушел из дома и пропал. Тревогу забила его родственница. Она же сообщила, что мужчина ранее никогда не уходил, но имеет дурную привычку — злоупотребляет спиртным», — рассказал собеседник агентства. При себе у тюменца имеется паспорт, военный билет и сотовый, который недоступен. Также у солдата есть особые приметы: на правом предплечье татуировка «Архангел держит крест», на правом плече узор, на правой груди татуировка в виде морды волка, а на правой ноге морда медведя.