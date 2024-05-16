Поток туристов в Курганской области вырос на 14% и принес властям 210 млн рублей

16 мая 2024 в 17:11 Размер текста - 17 +

Курганскую область стали чаще посещать иногородцы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Курганской области увеличились показатели роста туристического потока и доходов от туризма по результатам за 2023 год. Об этом на выездном заседании областной думы в музее сообщил заместитель начальника управления культуры и начальник отдела по развитию туризма региона Алексей Гудков, передает корреспондент URA.RU. «В 2023 году наш регион посетило более 800 тысяч человек. Это на 14% больше, чем в 2022 году. В прошлом году регион получил 210 млн рублей от сферы туризма, что на 56% превышает налоги от поступлений за 2022 год», — отметил Гудков. Он также упомянул поддержку правительством семи инвестиционных проектов на сумму 27 млн рублей для развития туризма в регионе, включая строительство термальных источников в санатории «Лесники». Также он отметил, что дополнительно Курганская область получит 41,8 млн рублей на развитие инфраструктуры и событийного туризма, которые будут распределены между местными предпринимателями после конкурса. Их получат предприниматели региона. Сейчас проходит конкурс, в результате которого будет известно, между кем разделят эти деньги. Ранее URA.RU писало, что в качестве продвижения бренда Курганской области в Тюмени, Челябинске и Екатеринбурге было открыто 75 сувенирных лавок. В регионе продолжает развиваться туризм. В частности, модернизация коснулась трех главных санаториев: «Сосновая роща», «Озеро Медвежье» и «Лесники». Возросший поток туристов в Курганской области принес бюджету 210 млн рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Курганские депутаты провели выездной комитет и прошлись по достопримечательностям города Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Курганской области увеличились показатели роста туристического потока и доходов от туризма по результатам за 2023 год. Об этом на выездном заседании областной думы в музее сообщил заместитель начальника управления культуры и начальник отдела по развитию туризма региона Алексей Гудков, передает корреспондент URA.RU. «В 2023 году наш регион посетило более 800 тысяч человек. Это на 14% больше, чем в 2022 году. В прошлом году регион получил 210 млн рублей от сферы туризма, что на 56% превышает налоги от поступлений за 2022 год», — отметил Гудков. Он также упомянул поддержку правительством семи инвестиционных проектов на сумму 27 млн рублей для развития туризма в регионе, включая строительство термальных источников в санатории «Лесники». Также он отметил, что дополнительно Курганская область получит 41,8 млн рублей на развитие инфраструктуры и событийного туризма, которые будут распределены между местными предпринимателями после конкурса. Их получат предприниматели региона. Сейчас проходит конкурс, в результате которого будет известно, между кем разделят эти деньги. Ранее URA.RU писало, что в качестве продвижения бренда Курганской области в Тюмени, Челябинске и Екатеринбурге было открыто 75 сувенирных лавок. В регионе продолжает развиваться туризм. В частности, модернизация коснулась трех главных санаториев: «Сосновая роща», «Озеро Медвежье» и «Лесники».