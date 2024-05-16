Поток туристов в Курганской области вырос на 14% и принес властям 210 млн рублей

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Курганскую область стали чаще посещать иногородцы
Курганскую область стали чаще посещать иногородцы Фото:

В Курганской области увеличились показатели роста туристического потока и доходов от туризма по результатам за 2023 год. Об этом на выездном заседании областной думы в музее сообщил заместитель начальника управления культуры и начальник отдела по развитию туризма региона Алексей Гудков, передает корреспондент URA.RU.

«В 2023 году наш регион посетило более 800 тысяч человек. Это на 14% больше, чем в 2022 году. В прошлом году регион получил 210 млн рублей от сферы туризма, что на 56% превышает налоги от поступлений за 2022 год», — отметил Гудков. Он также упомянул поддержку правительством семи инвестиционных проектов на сумму 27 млн рублей для развития туризма в регионе, включая строительство термальных источников в санатории «Лесники».

Также он отметил, что дополнительно Курганская область получит 41,8 млн рублей на развитие инфраструктуры и событийного туризма, которые будут распределены между местными предпринимателями после конкурса. Их получат предприниматели региона. Сейчас проходит конкурс, в результате которого будет известно, между кем разделят эти деньги.

Ранее URA.RU писало, что в качестве продвижения бренда Курганской области в Тюмени, Челябинске и Екатеринбурге было открыто 75 сувенирных лавок. В регионе продолжает развиваться туризм. В частности, модернизация коснулась трех главных санаториев: «Сосновая роща», «Озеро Медвежье» и «Лесники».

Заседание областной думы. Курган
Возросший поток туристов в Курганской области принес бюджету 210 млн рублей
Фото:
Заседание областной думы. Курган
Курганские депутаты провели выездной комитет и прошлись по достопримечательностям города
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Кургана и области? Подписывайтесь на telegram-канал "Курганистан"!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Курганской области увеличились показатели роста туристического потока и доходов от туризма по результатам за 2023 год. Об этом на выездном заседании областной думы в музее сообщил заместитель начальника управления культуры и начальник отдела по развитию туризма региона Алексей Гудков, передает корреспондент URA.RU. «В 2023 году наш регион посетило более 800 тысяч человек. Это на 14% больше, чем в 2022 году. В прошлом году регион получил 210 млн рублей от сферы туризма, что на 56% превышает налоги от поступлений за 2022 год», — отметил Гудков. Он также упомянул поддержку правительством семи инвестиционных проектов на сумму 27 млн рублей для развития туризма в регионе, включая строительство термальных источников в санатории «Лесники». Также он отметил, что дополнительно Курганская область получит 41,8 млн рублей на развитие инфраструктуры и событийного туризма, которые будут распределены между местными предпринимателями после конкурса. Их получат предприниматели региона. Сейчас проходит конкурс, в результате которого будет известно, между кем разделят эти деньги. Ранее URA.RU писало, что в качестве продвижения бренда Курганской области в Тюмени, Челябинске и Екатеринбурге было открыто 75 сувенирных лавок. В регионе продолжает развиваться туризм. В частности, модернизация коснулась трех главных санаториев: «Сосновая роща», «Озеро Медвежье» и «Лесники».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...