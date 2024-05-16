Зеленский обвинил весь мир в начале спецоперации на Украине

В том, что начался конфликт между Россией и Украиной "виноват весь мир". Такое заявление сделал президент Украины Владимир Зеленский, отвечая на вопрос американских журналистов о влиянии США на текущее состояние конфликта.
"Это вина всего мира", — подчеркнул Владимир Зеленский в разговоре с авторами ABC. Он отметил, что действия всех стран так или иначе привели к тому, что был начат конфликт. Теперь украинский глава считает, что весь мир обязан помочь разрешить его.
В разговоре с журналистами Зеленский также подчеркнул, что ВСУ страдают от нехватки боеприпасов. Это, а также активные боевые действия российских солдат на харьковском направлении привели к тому, что Киев может потерять Харьков, отмечал Зеленский. Он также заявил, что Украине понадобится всего два ЗРК, чтобы вернуть Харьков.
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