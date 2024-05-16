Челябинского педагога, оттаскавшего ученицу, уволили

Челябинского педагога, оттаскавшего ученицу младших классов за шею и руки, уволили. В школе после инцидента установили камеры, сообщила детский омбудсмен по Челябинской области Евгения Майорова.
«Мы запросили информацию об инциденте. Педагога уволили, директору объявлен выговор. После случившегося в школе установили камеры видеонаблюдения», — сообщили Майорова в своем telegram-канале.
Майоровой сообщили, что комиссия ежедневно проверяет записи с камер. Причиной поведения педагога стал нервный срыв. С девочкой поработал психолог. Специалист не выявил у ребенка проблем.
Об инциденте в одной из школ Усть-Катава стало известно 15 мая. Видео, где педагог начальных классов оскорбила и оттаскала за шею и руки девочку, появилось в соцсетях. Прокуратура организовала проверку. В этот же день состоялось заседание совместно с полицией, прокуратурой, следственным комитетом.
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