Челябинского педагога, оттаскавшего ученицу, уволили

16 мая 2024 в 17:32 Размер текста - 17 +

Девочке потребовалась диагностика психолога, который не выявил у нее проблем Фото: Размик Закарян © URA.RU Челябинского педагога, оттаскавшего ученицу младших классов за шею и руки, уволили. В школе после инцидента установили камеры, сообщила детский омбудсмен по Челябинской области Евгения Майорова. «Мы запросили информацию об инциденте. Педагога уволили, директору объявлен выговор. После случившегося в школе установили камеры видеонаблюдения», — сообщили Майорова в своем telegram-канале. Майоровой сообщили, что комиссия ежедневно проверяет записи с камер. Причиной поведения педагога стал нервный срыв. С девочкой поработал психолог. Специалист не выявил у ребенка проблем. Об инциденте в одной из школ Усть-Катава стало известно 15 мая. Видео, где педагог начальных классов оскорбила и оттаскала за шею и руки девочку, появилось в соцсетях. Прокуратура организовала проверку. В этот же день состоялось заседание совместно с полицией, прокуратурой, следственным комитетом. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Челябинского педагога, оттаскавшего ученицу младших классов за шею и руки, уволили. В школе после инцидента установили камеры, сообщила детский омбудсмен по Челябинской области Евгения Майорова. «Мы запросили информацию об инциденте. Педагога уволили, директору объявлен выговор. После случившегося в школе установили камеры видеонаблюдения», — сообщили Майорова в своем telegram-канале. Майоровой сообщили, что комиссия ежедневно проверяет записи с камер. Причиной поведения педагога стал нервный срыв. С девочкой поработал психолог. Специалист не выявил у ребенка проблем. Об инциденте в одной из школ Усть-Катава стало известно 15 мая. Видео, где педагог начальных классов оскорбила и оттаскала за шею и руки девочку, появилось в соцсетях. Прокуратура организовала проверку. В этот же день состоялось заседание совместно с полицией, прокуратурой, следственным комитетом.