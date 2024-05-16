Челябинского педагога, оттаскавшего ученицу, уволили

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Учебные заведения в жк "Clever Park". Екатеринбург, чтение, учебник, девочка, школьница
Девочке потребовалась диагностика психолога, который не выявил у нее проблем Фото:

Челябинского педагога, оттаскавшего ученицу младших классов за шею и руки, уволили. В школе после инцидента установили камеры, сообщила детский омбудсмен по Челябинской области Евгения Майорова.

«Мы запросили информацию об инциденте. Педагога уволили, директору объявлен выговор. После случившегося в школе установили камеры видеонаблюдения», — сообщили Майорова в своем telegram-канале.

Майоровой сообщили, что комиссия ежедневно проверяет записи с камер. Причиной поведения педагога стал нервный срыв. С девочкой поработал психолог. Специалист не выявил у ребенка проблем.

Об инциденте в одной из школ Усть-Катава стало известно 15 мая. Видео, где педагог начальных классов оскорбила и оттаскала за шею и руки девочку, появилось в соцсетях. Прокуратура организовала проверку. В этот же день состоялось заседание совместно с полицией, прокуратурой, следственным комитетом.

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Челябинского педагога, оттаскавшего ученицу младших классов за шею и руки, уволили. В школе после инцидента установили камеры, сообщила детский омбудсмен по Челябинской области Евгения Майорова. «Мы запросили информацию об инциденте. Педагога уволили, директору объявлен выговор. После случившегося в школе установили камеры видеонаблюдения», — сообщили Майорова в своем telegram-канале. Майоровой сообщили, что комиссия ежедневно проверяет записи с камер. Причиной поведения педагога стал нервный срыв. С девочкой поработал психолог. Специалист не выявил у ребенка проблем. Об инциденте в одной из школ Усть-Катава стало известно 15 мая. Видео, где педагог начальных классов оскорбила и оттаскала за шею и руки девочку, появилось в соцсетях. Прокуратура организовала проверку. В этот же день состоялось заседание совместно с полицией, прокуратурой, следственным комитетом.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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