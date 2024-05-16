Российский политик-трансгендер стал натуралом после Великого поста

Mash: российский политик Алешин перестал быть трансгендером во время поста
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Бывший трансгендер является политиком в РФ
Бывший трансгендер является политиком в РФ Фото:

Российский политик-трансгендер, глава алтайского отделения партии «Гражданская инициатива» Роман Алешин осознал свою половую принадлежность во время Великого поста. Два года назад он начал идентифицировать себя как женщина и называть себя Юлией. Теперь же он вновь переосмыслил себя. Об этом сообщает Mash. 

"Роман Алешин заявил, что осознал половую принадлежность во время Великого поста",- передают авторы telegram-канала. Отмечается, что раньше политик из Барнаула активно демонстрировал свое преображение публично. Однако недавно он решил поститься и задуматься о жизни. 

Сам Алешин также высказался по этому поводу. "Я разочаровался в либеральной идеологии. Я понял, что она не подходит России. Нашей подходит почвенничество — это когда есть почва и традиции", — подчеркнул он в разговоре с журналистами. Также он публично извинился за свои действия.

Российское общество психиатров ранее сообщало, что с начала года российские психиатрические клиники начали разрабатывать рекомендации, которые помогут вылечить трансгендеров. Трансгендерность относится к движению ЛГБТ (признано экстремистским и запрещено на территории России). 

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Российский политик-трансгендер, глава алтайского отделения партии «Гражданская инициатива» Роман Алешин осознал свою половую принадлежность во время Великого поста. Два года назад он начал идентифицировать себя как женщина и называть себя Юлией. Теперь же он вновь переосмыслил себя. Об этом сообщает Mash.  "Роман Алешин заявил, что осознал половую принадлежность во время Великого поста",- передают авторы telegram-канала. Отмечается, что раньше политик из Барнаула активно демонстрировал свое преображение публично. Однако недавно он решил поститься и задуматься о жизни.  Сам Алешин также высказался по этому поводу. "Я разочаровался в либеральной идеологии. Я понял, что она не подходит России. Нашей подходит почвенничество — это когда есть почва и традиции", — подчеркнул он в разговоре с журналистами. Также он публично извинился за свои действия. Российское общество психиатров ранее сообщало, что с начала года российские психиатрические клиники начали разрабатывать рекомендации, которые помогут вылечить трансгендеров. Трансгендерность относится к движению ЛГБТ (признано экстремистским и запрещено на территории России). 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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