Российский политик-трансгендер стал натуралом после Великого поста

Российский политик-трансгендер, глава алтайского отделения партии «Гражданская инициатива» Роман Алешин осознал свою половую принадлежность во время Великого поста. Два года назад он начал идентифицировать себя как женщина и называть себя Юлией. Теперь же он вновь переосмыслил себя. Об этом сообщает Mash.
"Роман Алешин заявил, что осознал половую принадлежность во время Великого поста",- передают авторы telegram-канала. Отмечается, что раньше политик из Барнаула активно демонстрировал свое преображение публично. Однако недавно он решил поститься и задуматься о жизни.
Сам Алешин также высказался по этому поводу. "Я разочаровался в либеральной идеологии. Я понял, что она не подходит России. Нашей подходит почвенничество — это когда есть почва и традиции", — подчеркнул он в разговоре с журналистами. Также он публично извинился за свои действия.
Российское общество психиатров ранее сообщало, что с начала года российские психиатрические клиники начали разрабатывать рекомендации, которые помогут вылечить трансгендеров. Трансгендерность относится к движению ЛГБТ (признано экстремистским и запрещено на территории России).
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