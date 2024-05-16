СК начал проверку инцидента с насилием над девочкой в челябинской школе

16 мая 2024 в 18:00 Размер текста - 17 +

Педагог оскорбила ребенка и применила к девочке насилие Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В следственном комитете по городу Усть-Катав Челябинской области проверят инцидент с применением насилия педагога по отношению к ученице начальных классов. Об этом сообщили в пресс-службе регионального СКР. «По инициативе следственного управления СК России по Челябинской области, с учетом возраста ребенка и иных установленных обстоятельств, материал прокурором передан в следственный отдел по городу Усть — Катав для проведения дальнейших проверочных мероприятий. В ходе процессуальной проверки будут установлены все обстоятельства случившегося, принято процессуальное решение», — уточнили в пресс-службе ведомства. В ведомстве уточнили, что по данному факту организована доследственная проверка по статье 156 УК РФ (неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем или иным лицом, на которое возложены эти обязанности). Ранее URA.RU сообщало, что в одной из школ Усть-Катава педагог начальных классов оскорбила и оттаскала за руки и шею ученицу 4 класса. Информация об этом зарегистрирована в полиции, инцидент, который попал на видео, выявили инспекторы ПДН. Прокуратура организовала проверку. В этот же день состоялось заседание совместно с полицией, прокуратурой, следственным комитетом. Педагог был уволен. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В следственном комитете по городу Усть-Катав Челябинской области проверят инцидент с применением насилия педагога по отношению к ученице начальных классов. Об этом сообщили в пресс-службе регионального СКР. «По инициативе следственного управления СК России по Челябинской области, с учетом возраста ребенка и иных установленных обстоятельств, материал прокурором передан в следственный отдел по городу Усть — Катав для проведения дальнейших проверочных мероприятий. В ходе процессуальной проверки будут установлены все обстоятельства случившегося, принято процессуальное решение», — уточнили в пресс-службе ведомства. В ведомстве уточнили, что по данному факту организована доследственная проверка по статье 156 УК РФ (неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем или иным лицом, на которое возложены эти обязанности). Ранее URA.RU сообщало, что в одной из школ Усть-Катава педагог начальных классов оскорбила и оттаскала за руки и шею ученицу 4 класса. Информация об этом зарегистрирована в полиции, инцидент, который попал на видео, выявили инспекторы ПДН. Прокуратура организовала проверку. В этот же день состоялось заседание совместно с полицией, прокуратурой, следственным комитетом. Педагог был уволен.