Кто такая Дина Баева, ставшая врио главы курганского департамента ЖКХ

Замглавы курганского департамента ЖКХ Баева получила повышение
© Служба новостей «URA.RU»
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Штаб ЖКХ. Курган, баева дина
У Баевой большой опыт в работе с ЖКХ Фото:

После увольнения замглавы Кургана и директора департамента ЖКХ Романа Медведева временно исполняющим обязанности стала заместитель Дина Баева. URA.RU рассказывает, чем известна новый руководитель департамента.

«Заместитель главы города, директор департамента жилищно-коммунального хозяйства Роман Медведев покинул занимаемую должность по собственному желанию в связи с переходом на новое место работы. Временное исполнение обязанностей директора департамента жилищно-коммунального хозяйства возложено на заместителя директора департамента ЖКХ Дину Баеву», — такое сообщение указано на официальном сайте мэрии Кургана.

Согласно информации мэрии, Дина Баева в 2005 году закончила КГСХА по специальности «Промышленное и гражданское строительство». Чиновница работает в сфере ЖКХ уже около 30 лет. Прежде она начала работу в управлении ЖКХ мэрии, она также руководила управляющими компаниями. Дина Баева обладает многолетним опытом решения задач в ЖКХ, а также, по словам источников URA.RU, стойким характером, который поможет прекратить конфликты и кадровый голод внутри департамента.

В личном деле Баевой также есть погашенная судимость. Как рассказывают источники URA.RU, суд признавал ее виновной в незаконном участии в предпринимательской деятельности и воспрепятствовании законной предпринимательской деятельности.

Ранее URA.RU писало, что из мэрии Кургана уволился замглавы, директор департамента жилищно-коммунального хозяйства Роман Медведев. Источниками отмечается, что он сам подписал заявление и покинул администрацию. В мэрии подтверждают данную информацию. Обязанности директора департамента назначена исполнять замдиректора ведомства Баева.

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После увольнения замглавы Кургана и директора департамента ЖКХ Романа Медведева временно исполняющим обязанности стала заместитель Дина Баева. URA.RU рассказывает, чем известна новый руководитель департамента. «Заместитель главы города, директор департамента жилищно-коммунального хозяйства Роман Медведев покинул занимаемую должность по собственному желанию в связи с переходом на новое место работы. Временное исполнение обязанностей директора департамента жилищно-коммунального хозяйства возложено на заместителя директора департамента ЖКХ Дину Баеву», — такое сообщение указано на официальном сайте мэрии Кургана. Согласно информации мэрии, Дина Баева в 2005 году закончила КГСХА по специальности «Промышленное и гражданское строительство». Чиновница работает в сфере ЖКХ уже около 30 лет. Прежде она начала работу в управлении ЖКХ мэрии, она также руководила управляющими компаниями. Дина Баева обладает многолетним опытом решения задач в ЖКХ, а также, по словам источников URA.RU, стойким характером, который поможет прекратить конфликты и кадровый голод внутри департамента. В личном деле Баевой также есть погашенная судимость. Как рассказывают источники URA.RU, суд признавал ее виновной в незаконном участии в предпринимательской деятельности и воспрепятствовании законной предпринимательской деятельности. Ранее URA.RU писало, что из мэрии Кургана уволился замглавы, директор департамента жилищно-коммунального хозяйства Роман Медведев. Источниками отмечается, что он сам подписал заявление и покинул администрацию. В мэрии подтверждают данную информацию. Обязанности директора департамента назначена исполнять замдиректора ведомства Баева.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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