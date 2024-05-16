Кто такая Дина Баева, ставшая врио главы курганского департамента ЖКХ

Замглавы курганского департамента ЖКХ Баева получила повышение

16 мая 2024 в 18:23 Размер текста - 17 +

У Баевой большой опыт в работе с ЖКХ Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU После увольнения замглавы Кургана и директора департамента ЖКХ Романа Медведева временно исполняющим обязанности стала заместитель Дина Баева. URA.RU рассказывает, чем известна новый руководитель департамента. «Заместитель главы города, директор департамента жилищно-коммунального хозяйства Роман Медведев покинул занимаемую должность по собственному желанию в связи с переходом на новое место работы. Временное исполнение обязанностей директора департамента жилищно-коммунального хозяйства возложено на заместителя директора департамента ЖКХ Дину Баеву», — такое сообщение указано на официальном сайте мэрии Кургана. Согласно информации мэрии, Дина Баева в 2005 году закончила КГСХА по специальности «Промышленное и гражданское строительство». Чиновница работает в сфере ЖКХ уже около 30 лет. Прежде она начала работу в управлении ЖКХ мэрии, она также руководила управляющими компаниями. Дина Баева обладает многолетним опытом решения задач в ЖКХ, а также, по словам источников URA.RU, стойким характером, который поможет прекратить конфликты и кадровый голод внутри департамента. В личном деле Баевой также есть погашенная судимость. Как рассказывают источники URA.RU, суд признавал ее виновной в незаконном участии в предпринимательской деятельности и воспрепятствовании законной предпринимательской деятельности. Ранее URA.RU писало, что из мэрии Кургана уволился замглавы, директор департамента жилищно-коммунального хозяйства Роман Медведев. Источниками отмечается, что он сам подписал заявление и покинул администрацию. В мэрии подтверждают данную информацию. Обязанности директора департамента назначена исполнять замдиректора ведомства Баева. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

После увольнения замглавы Кургана и директора департамента ЖКХ Романа Медведева временно исполняющим обязанности стала заместитель Дина Баева. URA.RU рассказывает, чем известна новый руководитель департамента. «Заместитель главы города, директор департамента жилищно-коммунального хозяйства Роман Медведев покинул занимаемую должность по собственному желанию в связи с переходом на новое место работы. Временное исполнение обязанностей директора департамента жилищно-коммунального хозяйства возложено на заместителя директора департамента ЖКХ Дину Баеву», — такое сообщение указано на официальном сайте мэрии Кургана. Согласно информации мэрии, Дина Баева в 2005 году закончила КГСХА по специальности «Промышленное и гражданское строительство». Чиновница работает в сфере ЖКХ уже около 30 лет. Прежде она начала работу в управлении ЖКХ мэрии, она также руководила управляющими компаниями. Дина Баева обладает многолетним опытом решения задач в ЖКХ, а также, по словам источников URA.RU, стойким характером, который поможет прекратить конфликты и кадровый голод внутри департамента. В личном деле Баевой также есть погашенная судимость. Как рассказывают источники URA.RU, суд признавал ее виновной в незаконном участии в предпринимательской деятельности и воспрепятствовании законной предпринимательской деятельности. Ранее URA.RU писало, что из мэрии Кургана уволился замглавы, директор департамента жилищно-коммунального хозяйства Роман Медведев. Источниками отмечается, что он сам подписал заявление и покинул администрацию. В мэрии подтверждают данную информацию. Обязанности директора департамента назначена исполнять замдиректора ведомства Баева.