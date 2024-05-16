«Первый канал» оштрафовали на миллион рублей из-за нетрадиционных ценностей

Таганский суд Москвы оштрафовал дочернюю структуру "Первого канала" на миллион рублей из-за трансляции контента, связанного с движением ЛГБТ (запрещено в России, признано экстремистским) и неправильной маркировкой такого контента. Телеканал показал фильм, где присутствовала сцена поцелуя между двумя девушками. Об этом сообщает ТАСС.
"Суд признал виновным АО "Первый канал. Всемирная сеть" [по факту распространения] среди несовершеннолетних информации, демонстрирующей нетрадиционные сексуальные отношения) и назначил наказание в виде штрафа в размере одного миллиона рублей", — огласила решение судья. Ее слова передает журналист агентства.
Отмечается, что причиной штрафа послужила именно неправильная маркировка картины, демонстрирующей ЛГБТ-контент. Такие фильмы должны демонстрироваться с возрастной пометкой 18+, однако "Первый канал" показал фильм с пометкой 16+. Картина, послужившая причиной штрафа, называется "Днюха". В зале суда также продемонстрировали провокационную сцену из фильма.
*ЛГБТ признано в РФ экстремистской организацией.
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