Власти ХМАО заводят федерального девелопера «Самолет» на мегапроект в Сургуте

Власти ХМАО заводят федерального девелопера «Самолет» на мегапроект по строительству инновационного научно-технологического центра «Юнити Парк» в Сургуте. Сотрудничество с ООО «Самолет-Регионы» по итогам совещания анонсировала губернатор Югры Наталья Комарова в своем telegram-канале.
«Вместе с представителями Сургутского государственного университета, научных сообществ, федеральным застройщиком ООО „Самолет-Регионы“, экспертами Сколково отрегулировали вопросы создания объектов капитального строительства. Определились в проекте решений управляющего, проектного комитетов по всему кругу вопросов», — указано в публикации.
«Самолет» выступит стратегическим партнером ИНТЦ. Девелоперу предстоит строить как объекты «Юнити Парка», так и жилые кварталы. «Конкретные параметры социальных обязательств будут закреплены в инвестиционном соглашении между ГК „Самолёт“ и ХМАО, которое готовится к подписанию», — сообщает telegram-канал «Стройкомплекс Югры».
По данным источников URA.RU, речь идет сумме порядка 30 миллиардов рублей. Застройщик получает землю на территории ИНТЦ и обязуется спроектировать и построить там кампус, здание университета с двумя общежитиями, школу, два детских сада, а также, предварительно, 160 тысяч квадратных метров жилья. Окончательные условия соглашения дорабатываются. «На сегодняшнем совещании с участием губернатора Комаровой директор кластера „Урал“ группы „Самолет“ Александр Фролов пообещал, что 25 тысяч квадратных метров жилья компания продаст властям по стоимости, которая устанавливает региональная служба по тарифам. Она заметно ниже рыночной. По этим расценкам округ приобретает жилье для переселения из аварийного жилья или детей-сирот», — рассказал инсайдер.
Первое здание ИНТЦ планируется достроить уже в 2025 году — это геномный центр. «Монолитный каркас здания готов на 72%. На стройку завезены материалы и конструкции для завершения монолитных работ, готовится выполнение кровли. Заключены договоры по фасадам и витражам. Задача строителей — до конца лета закрыть тепловой контур. Уже подписаны документы на технологическое присоединение объекта», — уточнил первый заместитель директора депстроя ХМАО Александр Барышев.
Ранее URA.RU писало, что куратор стройблока Югры — вице-губернатор Азат Ислаев — пообещал построить жилье нового формата на территории ИНТЦ. Сама идея возведения центра была одобрена президентом РФ Владимиром Путиным.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей ХМАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки»!