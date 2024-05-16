16 мая 2024

В Екатеринбурге прошел суд над террористом

Екатеринбургский суд вынес приговор Кириллу Брику, готовящему теракт в Тюмени
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Кирилл Брик заключил сделку со следствием
Кирилл Брик заключил сделку со следствием Фото:

Центральный окружной военный суд в Екатеринбурге вынес приговор Кириллу Брику, который с подельниками готовил теракт на Тюменской ТЭЦ. Его обвинили в создании террористического сообщества, изготовлении и хранении взрывчатки и оружия, а также подготовке теракта.

"Кирилл Брик признал вину и заключил сделку со следствием, что привело к выделению его дела в отдельное производство. В результате он был приговорен к восьми годам лишения свободы и штрафу в размере 600 тысяч рублей", — сообщает телеграм-канал "Тюменское дело".

Следствие по "тюменскому делу" началось в августе 2022 года, когда была задержана группа молодых людей. Организатором террористического сообщества считается Никита Олейник из Сургута, который отрицает свою вину и заявляет о пытках. Ему грозит от 15 до 20 лет лишения свободы или пожизненное заключение в случае доказательства его вины.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Центральный окружной военный суд в Екатеринбурге вынес приговор Кириллу Брику, который с подельниками готовил теракт на Тюменской ТЭЦ. Его обвинили в создании террористического сообщества, изготовлении и хранении взрывчатки и оружия, а также подготовке теракта. "Кирилл Брик признал вину и заключил сделку со следствием, что привело к выделению его дела в отдельное производство. В результате он был приговорен к восьми годам лишения свободы и штрафу в размере 600 тысяч рублей", — сообщает телеграм-канал "Тюменское дело". Следствие по "тюменскому делу" началось в августе 2022 года, когда была задержана группа молодых людей. Организатором террористического сообщества считается Никита Олейник из Сургута, который отрицает свою вину и заявляет о пытках. Ему грозит от 15 до 20 лет лишения свободы или пожизненное заключение в случае доказательства его вины.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...