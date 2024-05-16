В Екатеринбурге прошел суд над террористом

Центральный окружной военный суд в Екатеринбурге вынес приговор Кириллу Брику, который с подельниками готовил теракт на Тюменской ТЭЦ. Его обвинили в создании террористического сообщества, изготовлении и хранении взрывчатки и оружия, а также подготовке теракта.
"Кирилл Брик признал вину и заключил сделку со следствием, что привело к выделению его дела в отдельное производство. В результате он был приговорен к восьми годам лишения свободы и штрафу в размере 600 тысяч рублей", — сообщает телеграм-канал "Тюменское дело".
Следствие по "тюменскому делу" началось в августе 2022 года, когда была задержана группа молодых людей. Организатором террористического сообщества считается Никита Олейник из Сургута, который отрицает свою вину и заявляет о пытках. Ему грозит от 15 до 20 лет лишения свободы или пожизненное заключение в случае доказательства его вины.
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