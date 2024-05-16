«Коммерсант»: бойцам ЧВК «ЕНОТ» грозит 17 лет за участие в ОПГ

17 мая 2024 в 02:15 Размер текста - 17 +

Члены ЧВК «ЕНОТ» в очередной раз попадают в суд Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU В Московском гарнизонном военном суде завершились прения по делу о создании преступного сообщества с участием бывшего сотрудника УФСБ Александра Мрищука и членов ЧВК «ЕНОТ» — Ивана Коваленко, Алексея Коновалова, Михаила Максимова и Олега Очеретного. Обвинение запросило для фигурантов от 12 до 17 лет строгого режима. «В ходе судебного следствия вина подсудимых была полностью доказана. Обвинение вслед за СКР решило, что Александр Мрищук и другой майор УФСБ, Антон Барякшев (признал вину и осужден в особом порядке на шесть лет), использовали „енотов“ для совершения разбойных нападений», — передает слова представителей прокуратуры « Коммерсант ». Защита настаивает на оправдании подсудимых, утверждая, что обвинения недоказаны, а потерпевшие оговорили офицера и «енотов». Резолютивную часть приговора собираются огласить 4 июня. Е.Н.О.Т. позиционирует себя, как региональная общественная организация «Единые народные общинные товарищества». Журналисты отмечают, что члены организации «отличились» в Донбассе, Сирии и во время присоединения Крыма. Лидер общества Роман Теленкевич в 2016 году был награжден главой Крыма Сергеем Аксеновым «за мужество» при отстаивании прав крымчан, однако на решение суда его награды не повлияли. Несмотря на это, в 2022 году Кунцевский районный суд Москвы приговорил организатора ЧВК «Е.Н.О.Т.» Романа Теленкевича (Водяной) к 13 годам колонии строго режима за угрозы убийством или причинением тяжкого вреда здоровью и вымогательство. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Московском гарнизонном военном суде завершились прения по делу о создании преступного сообщества с участием бывшего сотрудника УФСБ Александра Мрищука и членов ЧВК «ЕНОТ» — Ивана Коваленко, Алексея Коновалова, Михаила Максимова и Олега Очеретного. Обвинение запросило для фигурантов от 12 до 17 лет строгого режима. «В ходе судебного следствия вина подсудимых была полностью доказана. Обвинение вслед за СКР решило, что Александр Мрищук и другой майор УФСБ, Антон Барякшев (признал вину и осужден в особом порядке на шесть лет), использовали „енотов“ для совершения разбойных нападений», — передает слова представителей прокуратуры «Коммерсант». Защита настаивает на оправдании подсудимых, утверждая, что обвинения недоказаны, а потерпевшие оговорили офицера и «енотов». Резолютивную часть приговора собираются огласить 4 июня. Е.Н.О.Т. позиционирует себя, как региональная общественная организация «Единые народные общинные товарищества». Журналисты отмечают, что члены организации «отличились» в Донбассе, Сирии и во время присоединения Крыма. Лидер общества Роман Теленкевич в 2016 году был награжден главой Крыма Сергеем Аксеновым «за мужество» при отстаивании прав крымчан, однако на решение суда его награды не повлияли. Несмотря на это, в 2022 году Кунцевский районный суд Москвы приговорил организатора ЧВК «Е.Н.О.Т.» Романа Теленкевича (Водяной) к 13 годам колонии строго режима за угрозы убийством или причинением тяжкого вреда здоровью и вымогательство.