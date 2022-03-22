22 марта 2022

В Москве осудили руководителя ЧВК «ЕНОТ» Теленкевича

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Роман Теленкевич был обвинен в организации преступного сообщества, вымогательстве и угрозе убийством Фото:

Кунцевский районный суд Москвы приговорил организатора ЧВК «Е.Н.О.Т.» Романа Теленкевича (Водяной) к 13 годам колонии строго режима. Об этом сообщает «Коммерсант».

Столичный суд обвинил Романа Теленкевича в организации преступного сообщества (ч. 1 ст. 210 УК РФ), угрозе убийством или причинением тяжкого вреда здоровью (ч. 1 ст. 119 УК РФ) и вымогательстве (п. «а», п. «б» ч. 3 ст. 163 УК РФ), говорится в статье газеты. Водяной был приговорен к 13 годам колонии строгого режима.

Е.Н.О.Т. позиционирует себя, как региональная общественная организация «Единые народные общинные товарищества». Журналисты отмечают, что члены организации «отличились» в Донбассе, Сирии и во время присоединения Крыма. Лидер общества Роман Теленкевич в 2016 году был награжден главой Крыма Сергеем Аксеновым «за мужество» при отстаивании прав крымчан, однако на решение суда его награды не повлияли. Экс-майор ФСБ Антон Барякшев отказался от показаний о создании ЧВК «Е.Н.О.Т.».

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Кунцевский районный суд Москвы приговорил организатора ЧВК «Е.Н.О.Т.» Романа Теленкевича (Водяной) к 13 годам колонии строго режима. Об этом сообщает «Коммерсант». Столичный суд обвинил Романа Теленкевича в организации преступного сообщества (ч. 1 ст. 210 УК РФ), угрозе убийством или причинением тяжкого вреда здоровью (ч. 1 ст. 119 УК РФ) и вымогательстве (п. «а», п. «б» ч. 3 ст. 163 УК РФ), говорится в статье газеты. Водяной был приговорен к 13 годам колонии строгого режима. Е.Н.О.Т. позиционирует себя, как региональная общественная организация «Единые народные общинные товарищества». Журналисты отмечают, что члены организации «отличились» в Донбассе, Сирии и во время присоединения Крыма. Лидер общества Роман Теленкевич в 2016 году был награжден главой Крыма Сергеем Аксеновым «за мужество» при отстаивании прав крымчан, однако на решение суда его награды не повлияли. Экс-майор ФСБ Антон Барякшев отказался от показаний о создании ЧВК «Е.Н.О.Т.».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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