В Москве осудили руководителя ЧВК «ЕНОТ» Теленкевича

23 марта 2022 в 05:26 Размер текста - 17 +

Роман Теленкевич был обвинен в организации преступного сообщества, вымогательстве и угрозе убийством Фото: Владимир Андреев © URA.RU Кунцевский районный суд Москвы приговорил организатора ЧВК «Е.Н.О.Т.» Романа Теленкевича (Водяной) к 13 годам колонии строго режима. Об этом сообщает « Коммерсант ». Столичный суд обвинил Романа Теленкевича в организации преступного сообщества (ч. 1 ст. 210 УК РФ), угрозе убийством или причинением тяжкого вреда здоровью (ч. 1 ст. 119 УК РФ) и вымогательстве (п. «а», п. «б» ч. 3 ст. 163 УК РФ), говорится в статье газеты. Водяной был приговорен к 13 годам колонии строгого режима. Е.Н.О.Т. позиционирует себя, как региональная общественная организация «Единые народные общинные товарищества». Журналисты отмечают, что члены организации «отличились» в Донбассе, Сирии и во время присоединения Крыма. Лидер общества Роман Теленкевич в 2016 году был награжден главой Крыма Сергеем Аксеновым «за мужество» при отстаивании прав крымчан, однако на решение суда его награды не повлияли. Экс-майор ФСБ Антон Барякшев отказался от показаний о создании ЧВК «Е.Н.О.Т.». Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Кунцевский районный суд Москвы приговорил организатора ЧВК «Е.Н.О.Т.» Романа Теленкевича (Водяной) к 13 годам колонии строго режима. Об этом сообщает «Коммерсант». Столичный суд обвинил Романа Теленкевича в организации преступного сообщества (ч. 1 ст. 210 УК РФ), угрозе убийством или причинением тяжкого вреда здоровью (ч. 1 ст. 119 УК РФ) и вымогательстве (п. «а», п. «б» ч. 3 ст. 163 УК РФ), говорится в статье газеты. Водяной был приговорен к 13 годам колонии строгого режима. Е.Н.О.Т. позиционирует себя, как региональная общественная организация «Единые народные общинные товарищества». Журналисты отмечают, что члены организации «отличились» в Донбассе, Сирии и во время присоединения Крыма. Лидер общества Роман Теленкевич в 2016 году был награжден главой Крыма Сергеем Аксеновым «за мужество» при отстаивании прав крымчан, однако на решение суда его награды не повлияли. Экс-майор ФСБ Антон Барякшев отказался от показаний о создании ЧВК «Е.Н.О.Т.».