Памфилова назвала жалобу на логотип выборов параноидальными измышлениями

Жалоба московского депутата от округа Басманный Павла Иванова на логотип предстоящего Единого дня голосования-2024 (ЕДГ) в России является "параноидальным измышлением провокаторов и бездельников". Об этом заявила председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова. Иванов увидел в логотипе символ, схожий с символикой штабов Навального* (внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов).
«Не вижу причин комментировать параноидальные измышления разного рода провокаторов и бездельников. Сегодня Генпрокуратура России уже высказала свою позицию по отношению к источнику распространения провокационной информации", — приводится комментарий Памфиловой в telegram-канале ЦИК.
Логотип ЕДГ, который назначен на 8 сентября, представили ЦИК 15 мая. Он исполнен в цветах флага России, на нем присутствует восклицательный знак. Именно этот символ, по мнению Иванова, якобы схож с символикой штабов Навального*. Панфилова добавила, что логотип ЕДГ-2024 на данном этапе — это всего лишь проект. Он разослан в регионы, где будет еще обсуждаться. После чего на следующей неделе планируется утвердить итоговый вариант.
*Алексей Навальный внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга
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