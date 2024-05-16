В Генштабе ВС РФ раскрыли, сколько западного оружия получила Украина с начала СВО

С февраля 2022 года страны НАТО и их союзники передали Украине значительное количество военной техники, включая около 800 танков и 270 РСЗО. Об этом сообщает начальник Главного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков в статье для журнала «Военная мысль».
"Приоритетом являются поставки ВСУ вооружения и военной техники. С февраля 2022 года Киеву переданы около 800 танков, более 3,5 тыс. боевых бронированных машин, около 1,5 тыс. артиллерийских орудий", — отметил Костюков. Также ВСУ получили 270 реактивных систем залпового огня, около 250 зенитных ракетных комплексов, 7,7 тыс. противозенитных ракетных комплексов, примерно 290 тыс. противотанковых средств и 130 самолетов и вертолетов
Кроме этого украинские военнослужащие получили от Запада более 30 тысяч дронов. По словам Костюкова, на эти цели страны альянса потратили более 132 млрд долларов, из которых более 63 млрд долларов пришлись на долю США.
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