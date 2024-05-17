В Севастополе отключили электричество из-за падения дрона ВСУ

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В Севастополе произошло частичное отключение электричества
В Севастополе произошло частичное отключение электричества Фото:

В Севастополе произошло частичное отключение электричества после сбитого беспилотника ВСУ. Об этом заявил губернатор Севастополя Михаил Развозжаев.

"Частичное отключение света связано с отключением части оборудования на подстанции «Севастополь». На подстанцию упали обломки сбитых БПЛА", — написал Михаил Развозжаев в своем официальном telegram-канале.

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В Севастополе произошло частичное отключение электричества после сбитого беспилотника ВСУ. Об этом заявил губернатор Севастополя Михаил Развозжаев. "Частичное отключение света связано с отключением части оборудования на подстанции «Севастополь». На подстанцию упали обломки сбитых БПЛА", — написал Михаил Развозжаев в своем официальном telegram-канале.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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