В Севастополе отключили электричество из-за падения дрона ВСУ

В Севастополе произошло частичное отключение электричества
В Севастополе произошло частичное отключение электричества после сбитого беспилотника ВСУ. Об этом заявил губернатор Севастополя Михаил Развозжаев.
"Частичное отключение света связано с отключением части оборудования на подстанции «Севастополь». На подстанцию упали обломки сбитых БПЛА", — написал Михаил Развозжаев в своем официальном telegram-канале.
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