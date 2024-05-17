СПЧ: девушка, из-за которой «окружили» полицейский участок в Москве, покинула РФ

17 мая 2024 в 05:15 Размер текста - 17 +

Лию Заурбекову сбежала из дома по собственному желанию Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU Чеченка Лия Заурбекова, у которой семья окружила полицейский участок в Москве, покинула Россию. Об этом заявил член Совета по правам человека при президенте России и Общественной наблюдательной комиссии Москвы Александр Ионов. «По моим данным, Лия Заурбекова покинула территорию Российской Федерации. Осталось дождаться официального подтверждения от нее самой», — написал Ионов в telegram-канале. Ионов подчеркнул, что нет подтвержденных фактов нарушения прав. По его словам, ни о какой угрозе жизни речи на данный момент не идет и не шло ранее. Это пример навязывания публичного мнения, основанного на домыслах блогеров и отдельных журналистов, подчеркивает Ионов. Ранее сообщалось, что 19-летняя Лия Заурбекова сбежала из дома, так как подвергалась физическому и психологическому давлению. В процессе выяснения семейных проблем она оказалась в полицейском участке. Ее чеченская семья окружила отделение полиции в Москве. Они требовали вернуть им Лию. URA.RU рассказало, как девушка оказалась в полицейском участке и почему решила сбежать из дома. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Чеченка Лия Заурбекова, у которой семья окружила полицейский участок в Москве, покинула Россию. Об этом заявил член Совета по правам человека при президенте России и Общественной наблюдательной комиссии Москвы Александр Ионов. «По моим данным, Лия Заурбекова покинула территорию Российской Федерации. Осталось дождаться официального подтверждения от нее самой», — написал Ионов в telegram-канале. Ионов подчеркнул, что нет подтвержденных фактов нарушения прав. По его словам, ни о какой угрозе жизни речи на данный момент не идет и не шло ранее. Это пример навязывания публичного мнения, основанного на домыслах блогеров и отдельных журналистов, подчеркивает Ионов. Ранее сообщалось, что 19-летняя Лия Заурбекова сбежала из дома, так как подвергалась физическому и психологическому давлению. В процессе выяснения семейных проблем она оказалась в полицейском участке. Ее чеченская семья окружила отделение полиции в Москве. Они требовали вернуть им Лию. URA.RU рассказало, как девушка оказалась в полицейском участке и почему решила сбежать из дома.