СПЧ: девушка, из-за которой «окружили» полицейский участок в Москве, покинула РФ

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Обзорная по городу. Пермь , девушка, платок, отдых, пальто, весна, осень
Лию Заурбекову сбежала из дома по собственному желанию Фото:

Чеченка Лия Заурбекова, у которой семья окружила полицейский участок в Москве, покинула Россию. Об этом заявил член Совета по правам человека при президенте России и Общественной наблюдательной комиссии Москвы Александр Ионов.

«По моим данным, Лия Заурбекова покинула территорию Российской Федерации. Осталось дождаться официального подтверждения от нее самой», — написал Ионов в telegram-канале.

Ионов подчеркнул, что нет подтвержденных фактов нарушения прав. По его словам, ни о какой угрозе жизни речи на данный момент не идет и не шло ранее. Это пример навязывания публичного мнения, основанного на домыслах блогеров и отдельных журналистов, подчеркивает Ионов.

Ранее сообщалось, что 19-летняя Лия Заурбекова сбежала из дома, так как подвергалась физическому и психологическому давлению. В процессе выяснения семейных проблем она оказалась в полицейском участке. Ее чеченская семья окружила отделение полиции в Москве. Они требовали вернуть им Лию. URA.RU рассказало, как девушка оказалась в полицейском участке и почему решила сбежать из дома.

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Чеченка Лия Заурбекова, у которой семья окружила полицейский участок в Москве, покинула Россию. Об этом заявил член Совета по правам человека при президенте России и Общественной наблюдательной комиссии Москвы Александр Ионов. «По моим данным, Лия Заурбекова покинула территорию Российской Федерации. Осталось дождаться официального подтверждения от нее самой», — написал Ионов в telegram-канале. Ионов подчеркнул, что нет подтвержденных фактов нарушения прав. По его словам, ни о какой угрозе жизни речи на данный момент не идет и не шло ранее. Это пример навязывания публичного мнения, основанного на домыслах блогеров и отдельных журналистов, подчеркивает Ионов. Ранее сообщалось, что 19-летняя Лия Заурбекова сбежала из дома, так как подвергалась физическому и психологическому давлению. В процессе выяснения семейных проблем она оказалась в полицейском участке. Ее чеченская семья окружила отделение полиции в Москве. Они требовали вернуть им Лию. URA.RU рассказало, как девушка оказалась в полицейском участке и почему решила сбежать из дома.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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