СПЧ: девушка, из-за которой «окружили» полицейский участок в Москве, покинула РФ

Чеченка Лия Заурбекова, у которой семья окружила полицейский участок в Москве, покинула Россию. Об этом заявил член Совета по правам человека при президенте России и Общественной наблюдательной комиссии Москвы Александр Ионов.
«По моим данным, Лия Заурбекова покинула территорию Российской Федерации. Осталось дождаться официального подтверждения от нее самой», —
Ионов подчеркнул, что нет подтвержденных фактов нарушения прав. По его словам, ни о какой угрозе жизни речи на данный момент не идет и не шло ранее. Это пример навязывания публичного мнения, основанного на домыслах блогеров и отдельных журналистов, подчеркивает Ионов.
Ранее сообщалось, что 19-летняя Лия Заурбекова сбежала из дома, так как подвергалась физическому и психологическому давлению. В процессе выяснения семейных проблем она оказалась в полицейском участке. Ее чеченская семья окружила отделение полиции в Москве. Они требовали вернуть им Лию. URA.RU рассказало, как девушка оказалась в полицейском участке и почему решила сбежать из дома.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.