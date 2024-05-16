16 мая 2024

Курганцев зовут охранять ювелирный завод за 165 тысяч рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Волонтёры и викторина. Тюмень , охранник, охрана
Курганским охранникам предлагают работать вахтовым методом за высокую зарплату (архивное фото) Фото:

Жителей Курганской области приглашают работать охранниками на ювелирный завод в Иркутскую область. Соискателям обещают зарплату от 165 тысяч рублей. Об этом говорится в описании вакансии.

«Работа вахтовым методом для жителей Курганской области на ювелирном предприятии в Иркутской области. Требуются охранники с лицензией, 6-го разряда. Зарплата от 165 тысяч рублей, за 90 дней вахты — 495 тысяч рублей», — написано в объявлении на портале «Авито.Работа».

Работодатель обещает соискателям спецодежду, трехразовое питание и проезд к месту вахты. Также будущим охранникам предоставляются комфортные условия проживания и отдыха со всей необходимой бытовой техникой, уточняется в объявлении.

Ранее среди жителей Курганской области набирали вахтовиков, готовых заняться уборкой самолетов в столичном аэропорту Шереметьево. Соискателям пообещали выплаты, превышающие 280 тысяч рублей.

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Жителей Курганской области приглашают работать охранниками на ювелирный завод в Иркутскую область. Соискателям обещают зарплату от 165 тысяч рублей. Об этом говорится в описании вакансии. «Работа вахтовым методом для жителей Курганской области на ювелирном предприятии в Иркутской области. Требуются охранники с лицензией, 6-го разряда. Зарплата от 165 тысяч рублей, за 90 дней вахты — 495 тысяч рублей», — написано в объявлении на портале «Авито.Работа». Работодатель обещает соискателям спецодежду, трехразовое питание и проезд к месту вахты. Также будущим охранникам предоставляются комфортные условия проживания и отдыха со всей необходимой бытовой техникой, уточняется в объявлении. Ранее среди жителей Курганской области набирали вахтовиков, готовых заняться уборкой самолетов в столичном аэропорту Шереметьево. Соискателям пообещали выплаты, превышающие 280 тысяч рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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