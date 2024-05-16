Курганцев зовут охранять ювелирный завод за 165 тысяч рублей

17 мая 2024 в 05:19 Размер текста - 17 +

Курганским охранникам предлагают работать вахтовым методом за высокую зарплату (архивное фото) Фото: Денис Моргунов © URA.RU Жителей Курганской области приглашают работать охранниками на ювелирный завод в Иркутскую область. Соискателям обещают зарплату от 165 тысяч рублей. Об этом говорится в описании вакансии. «Работа вахтовым методом для жителей Курганской области на ювелирном предприятии в Иркутской области. Требуются охранники с лицензией, 6-го разряда. Зарплата от 165 тысяч рублей, за 90 дней вахты — 495 тысяч рублей», — написано в объявлении на портале «Авито.Работа». Работодатель обещает соискателям спецодежду, трехразовое питание и проезд к месту вахты. Также будущим охранникам предоставляются комфортные условия проживания и отдыха со всей необходимой бытовой техникой, уточняется в объявлении. Ранее среди жителей Курганской области набирали вахтовиков, готовых заняться уборкой самолетов в столичном аэропорту Шереметьево. Соискателям пообещали выплаты, превышающие 280 тысяч рублей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Жителей Курганской области приглашают работать охранниками на ювелирный завод в Иркутскую область. Соискателям обещают зарплату от 165 тысяч рублей. Об этом говорится в описании вакансии. «Работа вахтовым методом для жителей Курганской области на ювелирном предприятии в Иркутской области. Требуются охранники с лицензией, 6-го разряда. Зарплата от 165 тысяч рублей, за 90 дней вахты — 495 тысяч рублей», — написано в объявлении на портале «Авито.Работа». Работодатель обещает соискателям спецодежду, трехразовое питание и проезд к месту вахты. Также будущим охранникам предоставляются комфортные условия проживания и отдыха со всей необходимой бытовой техникой, уточняется в объявлении. Ранее среди жителей Курганской области набирали вахтовиков, готовых заняться уборкой самолетов в столичном аэропорту Шереметьево. Соискателям пообещали выплаты, превышающие 280 тысяч рублей.