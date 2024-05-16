Курганцев зовут охранять ювелирный завод за 165 тысяч рублей

Жителей Курганской области приглашают работать охранниками на ювелирный завод в Иркутскую область. Соискателям обещают зарплату от 165 тысяч рублей. Об этом говорится в описании вакансии.
«Работа вахтовым методом для жителей Курганской области на ювелирном предприятии в Иркутской области. Требуются охранники с лицензией, 6-го разряда. Зарплата от 165 тысяч рублей, за 90 дней вахты — 495 тысяч рублей», — написано в объявлении на портале «Авито.Работа».
Работодатель обещает соискателям спецодежду, трехразовое питание и проезд к месту вахты. Также будущим охранникам предоставляются комфортные условия проживания и отдыха со всей необходимой бытовой техникой, уточняется в объявлении.
Ранее среди жителей Курганской области набирали вахтовиков, готовых заняться уборкой самолетов в столичном аэропорту Шереметьево. Соискателям пообещали выплаты, превышающие 280 тысяч рублей.
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Жителей Курганской области приглашают работать охранниками на ювелирный завод в Иркутскую область. Соискателям обещают зарплату от 165 тысяч рублей. Об этом говорится в описании вакансии. «Работа вахтовым методом для жителей Курганской области на ювелирном предприятии в Иркутской области. Требуются охранники с лицензией, 6-го разряда. Зарплата от 165 тысяч рублей, за 90 дней вахты — 495 тысяч рублей», — написано в объявлении на портале «Авито.Работа». Работодатель обещает соискателям спецодежду, трехразовое питание и проезд к месту вахты. Также будущим охранникам предоставляются комфортные условия проживания и отдыха со всей необходимой бытовой техникой, уточняется в объявлении. Ранее среди жителей Курганской области набирали вахтовиков, готовых заняться уборкой самолетов в столичном аэропорту Шереметьево. Соискателям пообещали выплаты, превышающие 280 тысяч рублей.