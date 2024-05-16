Погибший, предварительно, переходил дорогу в неположенном месте (архивное фото)
В Тюмени на улице Демьяна Бедного водитель сбил человека, который переходил дорогу в неположенном месте. После этого он скрылся с места ДТП. Об этом сообщила пресс-служба УГИБДД по региону.
«Пешеход погиб сегодня под утро в Тюмени. Трагедия случилась на улице Демьяна Бедного. Предварительно, мужчина переходил улицу вне пешеходного перехода. Он скончался на месте ДТП», — написала пресс-служба ведомства в telegram-канале.
Сообщается, что водитель скрылся с места происшествия. Сейчас его разыскивают. Автоинспекторы устанавливают обстоятельства случившегося.
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