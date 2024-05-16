В Тюмени водитель насмерть сбил человека и скрылся. Фото

17 мая 2024 в 07:06 Размер текста - 17 +

Погибший, предварительно, переходил дорогу в неположенном месте (архивное фото) Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Тюмени на улице Демьяна Бедного водитель сбил человека, который переходил дорогу в неположенном месте. После этого он скрылся с места ДТП. Об этом сообщила пресс-служба УГИБДД по региону. «Пешеход погиб сегодня под утро в Тюмени. Трагедия случилась на улице Демьяна Бедного. Предварительно, мужчина переходил улицу вне пешеходного перехода. Он скончался на месте ДТП», — написала пресс-служба ведомства в telegram-канале. Сообщается, что водитель скрылся с места происшествия. Сейчас его разыскивают. Автоинспекторы устанавливают обстоятельства случившегося. Фото: telegram-канал «ГИБДД Тюменской области» Фото: telegram-канал «ГИБДД Тюменской области» Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Тюмени на улице Демьяна Бедного водитель сбил человека, который переходил дорогу в неположенном месте. После этого он скрылся с места ДТП. Об этом сообщила пресс-служба УГИБДД по региону. «Пешеход погиб сегодня под утро в Тюмени. Трагедия случилась на улице Демьяна Бедного. Предварительно, мужчина переходил улицу вне пешеходного перехода. Он скончался на месте ДТП», — написала пресс-служба ведомства в telegram-канале. Сообщается, что водитель скрылся с места происшествия. Сейчас его разыскивают. Автоинспекторы устанавливают обстоятельства случившегося.