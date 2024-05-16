16 мая 2024

В Тюмени водитель насмерть сбил человека и скрылся. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Ростов на Дону. Пермь, толстяк, жара в городе, крупный мужчина, лищний вес
Погибший, предварительно, переходил дорогу в неположенном месте (архивное фото) Фото:

В Тюмени на улице Демьяна Бедного водитель сбил человека, который переходил дорогу в неположенном месте. После этого он скрылся с места ДТП. Об этом сообщила пресс-служба УГИБДД по региону.

«Пешеход погиб сегодня под утро в Тюмени. Трагедия случилась на улице Демьяна Бедного. Предварительно, мужчина переходил улицу вне пешеходного перехода. Он скончался на месте ДТП», — написала пресс-служба ведомства в telegram-канале.

Сообщается, что водитель скрылся с места происшествия. Сейчас его разыскивают. Автоинспекторы устанавливают обстоятельства случившегося.

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В Тюмени на улице Демьяна Бедного водитель сбил человека, который переходил дорогу в неположенном месте. После этого он скрылся с места ДТП. Об этом сообщила пресс-служба УГИБДД по региону. «Пешеход погиб сегодня под утро в Тюмени. Трагедия случилась на улице Демьяна Бедного. Предварительно, мужчина переходил улицу вне пешеходного перехода. Он скончался на месте ДТП», — написала пресс-служба ведомства в telegram-канале. Сообщается, что водитель скрылся с места происшествия. Сейчас его разыскивают. Автоинспекторы устанавливают обстоятельства случившегося.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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