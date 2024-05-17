Коммерсант: Шойгу не хотели пускать на переговоры Путина и Си Цзиньпина

Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу столкнулся с недоразумением при попытке входа в китайский парламент для участия в переговорах, на которых присутствовали президент Владимир Путин и глава КНР Си Цзиньпин, а также их делегации. Об этом рассказал корреспондент газеты «Коммерсант» Андрей Колесников. По его словам, Шойгу пришлось некоторое время ждать у входа, так как организаторов не устроил его пропускной документ.
«Шойгу не хотели вообще пускать в Дом народных собраний», — написал Колесников в своем материале. По его словам, инцидент произошел из-за проблем с пропуском.
Он отметил, что Шойгу был вынужден ждать у входа в здание китайского парламента, пока документы не привели в порядок. До этого он пропустил не менее десяти коллег, утверждает журналист.
Путин 15 мая прилетел в Китай с государственным визитом. Поездка российского президента является первой после инаугурации, которая прошла 7 мая.
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