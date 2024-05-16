16 мая 2024

После периода стабильности в Курганской области начал дорожать бензин

© Служба новостей «URA.RU»
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Рейд по АЗС со специалистами из лаборатории энергоэффективности. Курган, бензин, топливо, азс, заправка автомобиля
Цены на бензин марки АИ-92 составили 47,53 рубля Фото:
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Курганские свободные кассы

В Курганской области стоимость литра горючего долгое время держалась на одном уровне. Однако 13 мая начались первые подорожания бензина и дизельного топлива. Об этом сообщается на официальном сайте службы государственной статистики по Свердловской и Курганской областям.

«Цены на бензин марки АИ-92 увеличились на 0,22% и составили 47,53 рубля за литр, на АИ-95 — на 0,19%, до 52,28 рубля за литр», — сообщают эксперты Свердловскстат. Стоимость бензина марки АИ-98 и выше поднялась на 0,61%, достигнув отметки в 66,56 рубля за литр, а дизельное топливо подорожало на 0,19% — до 63,31 рубля за литр.

Ранее URA.RU писало, что Челябинская и Курганская области в мае оказались в тройке регионов России с самыми низкими ценами на бензин. Средняя стоимость литра горючего в обоих регионах на тот момент составляла 47 рублей.

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В Курганской области стоимость литра горючего долгое время держалась на одном уровне. Однако 13 мая начались первые подорожания бензина и дизельного топлива. Об этом сообщается на официальном сайте службы государственной статистики по Свердловской и Курганской областям. «Цены на бензин марки АИ-92 увеличились на 0,22% и составили 47,53 рубля за литр, на АИ-95 — на 0,19%, до 52,28 рубля за литр», — сообщают эксперты Свердловскстат. Стоимость бензина марки АИ-98 и выше поднялась на 0,61%, достигнув отметки в 66,56 рубля за литр, а дизельное топливо подорожало на 0,19% — до 63,31 рубля за литр. Ранее URA.RU писало, что Челябинская и Курганская области в мае оказались в тройке регионов России с самыми низкими ценами на бензин. Средняя стоимость литра горючего в обоих регионах на тот момент составляла 47 рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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