После периода стабильности в Курганской области начал дорожать бензин

В Курганской области стоимость литра горючего долгое время держалась на одном уровне. Однако 13 мая начались первые подорожания бензина и дизельного топлива. Об этом сообщается на официальном сайте службы государственной статистики по Свердловской и Курганской областям.
«Цены на бензин марки АИ-92 увеличились на 0,22% и составили 47,53 рубля за литр, на АИ-95 — на 0,19%, до 52,28 рубля за литр», — сообщают эксперты Свердловскстат. Стоимость бензина марки АИ-98 и выше поднялась на 0,61%, достигнув отметки в 66,56 рубля за литр, а дизельное топливо подорожало на 0,19% — до 63,31 рубля за литр.
Ранее URA.RU писало, что Челябинская и Курганская области в мае оказались в тройке регионов России с самыми низкими ценами на бензин. Средняя стоимость литра горючего в обоих регионах на тот момент составляла 47 рублей.
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В Курганской области стоимость литра горючего долгое время держалась на одном уровне. Однако 13 мая начались первые подорожания бензина и дизельного топлива. Об этом сообщается на официальном сайте службы государственной статистики по Свердловской и Курганской областям. «Цены на бензин марки АИ-92 увеличились на 0,22% и составили 47,53 рубля за литр, на АИ-95 — на 0,19%, до 52,28 рубля за литр», — сообщают эксперты Свердловскстат. Стоимость бензина марки АИ-98 и выше поднялась на 0,61%, достигнув отметки в 66,56 рубля за литр, а дизельное топливо подорожало на 0,19% — до 63,31 рубля за литр. Ранее URA.RU писало, что Челябинская и Курганская области в мае оказались в тройке регионов России с самыми низкими ценами на бензин. Средняя стоимость литра горючего в обоих регионах на тот момент составляла 47 рублей.