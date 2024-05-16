Замглавы Минобороны Евкуров летит в Екатеринбург на соревнования по стрельбе

17 мая 2024 в 11:35 Размер текста - 17 +

В 2004—2008 годах Евкуров служил в Приволжско-Уральском военном округе — ныне ЦВО Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Екатеринбурге с 18 по 25 мая состоятся соревнования по армейской тактической стрельбе за Кубок министра обороны России «Вызов». Мероприятие впервые пройдет на полигоне Центрального военного округа. На нем будет присутствовать замглавы минобороны Юнус-Бек Евкуров, сообщил URA.RU источник, близкий к Минобороны. «В ходе соревнования участники определят сильнейших во владении несколькими видами оружия: пистолет, ружье, автомат и снайперская винтовка, при проведении штурма, освобождении условных заложников и эвакуации с поля боя. Кроме того, соревнования предполагают отдельный этап для снайперских пар, стрелковую „дуэль“ и военизированную эстафету», — говорится в сообщении. Кроме генерал-полковника Евкурова, в церемонии открытия примут участие врио командующего войсками ЦВО, генерал-лейтенант Дмитрий Глушенков, полпред президента в УрФО Владимир Якушев, начальник свердловского управления ФСБ, генерал-майор Игорь Николаев, замначальника ГУ МВД Свердловской области, генерал-майор Сергей Ремезков, замкомандира управления «А» ЦСН ФСБ, полковник Павел Бадалов, а также президент Федерации практической стрельбы России Михаил Гущин. Мероприятие пройдет на полигоне «Свердловский» в Екатеринбурге. «Все этапы соревнования направлены на совершенствование навыков и компетенций, актуальных при выполнении боевых задач в ходе специальной военной операции», — сказано в релизе. Ранее сообщалось, что состязания спецслужб посетит шоумен Михаил Галустян. В свое время он создал и возглавил Федерацию военно-тактических игр России. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге с 18 по 25 мая состоятся соревнования по армейской тактической стрельбе за Кубок министра обороны России «Вызов». Мероприятие впервые пройдет на полигоне Центрального военного округа. На нем будет присутствовать замглавы минобороны Юнус-Бек Евкуров, сообщил URA.RU источник, близкий к Минобороны. «В ходе соревнования участники определят сильнейших во владении несколькими видами оружия: пистолет, ружье, автомат и снайперская винтовка, при проведении штурма, освобождении условных заложников и эвакуации с поля боя. Кроме того, соревнования предполагают отдельный этап для снайперских пар, стрелковую „дуэль“ и военизированную эстафету», — говорится в сообщении. Кроме генерал-полковника Евкурова, в церемонии открытия примут участие врио командующего войсками ЦВО, генерал-лейтенант Дмитрий Глушенков, полпред президента в УрФО Владимир Якушев, начальник свердловского управления ФСБ, генерал-майор Игорь Николаев, замначальника ГУ МВД Свердловской области, генерал-майор Сергей Ремезков, замкомандира управления «А» ЦСН ФСБ, полковник Павел Бадалов, а также президент Федерации практической стрельбы России Михаил Гущин. Мероприятие пройдет на полигоне «Свердловский» в Екатеринбурге. «Все этапы соревнования направлены на совершенствование навыков и компетенций, актуальных при выполнении боевых задач в ходе специальной военной операции», — сказано в релизе. Ранее сообщалось, что состязания спецслужб посетит шоумен Михаил Галустян. В свое время он создал и возглавил Федерацию военно-тактических игр России.