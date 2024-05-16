16 мая 2024

В Кургане запустят автобусы по шоссе Тюнина

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Город. Строительство бассейна для студентов КГУ. Проспект Голикова. Курган, автобус, пассажиры
В Кургане с 18 мая по шоссе Тюнина разрешат передвигаться автобусам Фото:
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В Кургане с 18 мая запустят движение автобусов по шоссе Тюнина. Данная информация размещена в telegram-канале городского отдела ГИБДД.

«Администрацией города Кургана принято решение об открытии движения для общественного пассажирского транспорта, на шоссе Тюнина», — указано в сообщении. Движение автобусов возобновят с 06:00 18 мая.

Из-за паводка в апреле шоссе Тюнина залило водой, которая скрывала остановочные комплексы. В мае власти постепенно возобновляли движение по дороге. 17 мая автомобилям разрешили передвигаться по шоссе в обе стороны по двум полосам. Также энергетики вернули освещение.

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В Кургане с 18 мая запустят движение автобусов по шоссе Тюнина. Данная информация размещена в telegram-канале городского отдела ГИБДД. «Администрацией города Кургана принято решение об открытии движения для общественного пассажирского транспорта, на шоссе Тюнина», — указано в сообщении. Движение автобусов возобновят с 06:00 18 мая. Из-за паводка в апреле шоссе Тюнина залило водой, которая скрывала остановочные комплексы. В мае власти постепенно возобновляли движение по дороге. 17 мая автомобилям разрешили передвигаться по шоссе в обе стороны по двум полосам. Также энергетики вернули освещение.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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