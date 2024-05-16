В Кургане запустят автобусы по шоссе Тюнина

В Кургане с 18 мая запустят движение автобусов по шоссе Тюнина. Данная информация размещена в telegram-канале городского отдела ГИБДД.
«Администрацией города Кургана принято решение об открытии движения для общественного пассажирского транспорта, на шоссе Тюнина», — указано в сообщении. Движение автобусов возобновят с 06:00 18 мая.
Из-за паводка в апреле шоссе Тюнина залило водой, которая скрывала остановочные комплексы. В мае власти постепенно возобновляли движение по дороге. 17 мая автомобилям разрешили передвигаться по шоссе в обе стороны по двум полосам. Также энергетики вернули освещение.
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В Кургане с 18 мая запустят движение автобусов по шоссе Тюнина. Данная информация размещена в telegram-канале городского отдела ГИБДД. «Администрацией города Кургана принято решение об открытии движения для общественного пассажирского транспорта, на шоссе Тюнина», — указано в сообщении. Движение автобусов возобновят с 06:00 18 мая. Из-за паводка в апреле шоссе Тюнина залило водой, которая скрывала остановочные комплексы. В мае власти постепенно возобновляли движение по дороге. 17 мая автомобилям разрешили передвигаться по шоссе в обе стороны по двум полосам. Также энергетики вернули освещение.